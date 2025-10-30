विज्ञापन
गुजरात CM के तौर पर भूपेंद्र पटेल के 3 वर्ष हुए पूरे, जानिए क्या कुछ रही उपलब्धियां

भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में गुजरात ने सेमीकंडक्टर, रिन्यूएबल एनर्जी, उद्योग, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा डिजिटल गवर्नेंस जैसे क्षेत्रों में नई ऊंचाइयां हासिल की है.

  • भूपेंद्र पटेल ने मुख्यमंत्री के रूप में तीन वर्षों में सुशासन, सेवा एवं समर्पण के नए मानदंड स्थापित किए
  • तीन वर्षों में गुजरात ने जी-20 बैठकें और वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट जैसी महत्वपूर्ण इवेंट्स का आयोजन किया है
  • सेमीकंडक्टर हब बनने की दिशा में गुजरात तेजी से आगे बढ़ रहा है और कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी करेगा
आज गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के शासनकाल के 3 वर्ष पूरे हो गए. 156 सीटों के ऐतिहासिक जन समर्थन के साथ गुजरात के 18वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद भूपेंद्र पटेल पर काफी बड़ी जिम्मेदारी थी.  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज्य में जनता की अपेक्षाओं पर पूरा उतरना इतना आसान नहीं था, मगर भूपेंद्र पटेल ने पीएम मोदी के मार्गदर्शन में गुजरात की विकास यात्रा को निरंतर आगे बढ़ाया है और सुशासन, सेवा एवं समर्पण के नए मानदंड स्थापित किए हैं. 

इन तीन वर्षों में घोषित की गई विभिन्न लोक केन्द्रित नीतियों ने राज्य को हर क्षेत्र में अग्रसर बनाया है. भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में गुजरात ने जी-20 बैठकें तथा 10वीं वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट जैसी अंतरराष्ट्रीय इवेंट्स का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया. 

तीन सालों में क्या हुआ

वर्ष 2025 में घटी एयर इंडिया विमान दुर्घटना की गंभीर स्थिति में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने संवेदनशील, तेज एवं प्रभावी नेतृत्व का परिचय दिया. राज्य की सभी एजेंसियों को तत्काल सक्रिय कर रेस्क्यू ऑपरेशन, उपचार, सहायता तथा सुचारु समन्वय के जरिये गुजरात ने उनके नेतृत्व में संकट प्रबंधन का एक अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया.  मुख्यमंत्री के नेतृत्व में वर्ष 2025 को ‘शहरी विकास वर्ष' घोषित किया गया है; जो राज्य के शहरों को विश्व स्तरीय, आधुनिक, हरित, टेक्नोलॉजी आधारित तथा सुविधापूर्ण बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है. इन तीन वर्षों के दौरान खेल-कूद क्षेत्र में भी गुजरात ने वैश्विक मंच पर गौरव प्राप्त किया है. गुजरात में विकसित किए गए आधुनिक स्पोर्ट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर, राज्य के खिलाड़ियों के लिए निरंतर विकसित हो रहीं सुविधाओं, राज्य सरकार के सहयोग, खिलाड़ियों के अनुकूल स्पोर्ट्स पॉलिसी आदि के कारण गुजरात को कॉमनवेल्थ गेम्स-2030 की मेजबानी करने का गौरव प्राप्त हुआ है.

गुजरात की विकास यात्रा

भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में गुजरात ने सेमीकंडक्टर, रिन्यूएबल एनर्जी, उद्योग, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा डिजिटल गवर्नेंस जैसे क्षेत्रों में नई ऊंचाइयां हासिल की है. गुजरात आज सेमीकंडक्टर हब तथा रिन्यूएबल एनर्जी हब बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है. मुख्यमंत्री के नेतृत्व में गुजरात प्रधानमंत्री के ‘विकसित भारत@2047' के विजन को साकार करने के लिए दृढ़तापूर्वक आगे बढ़ रहा है. तीन वर्षों के इस विकास यज्ञ ने गुजरात को नई आशाएं तथा नई संभावनाएं दी हैं और वैश्विक स्तर पर राज्य की पहचान अधिक मजबूत बनी है.

Bhupendra Patel, Bhupendra Patel Gujarat CM, Gujarat CM 3 Years, Bhupendra Patel Cm Tenure 3 Years, BJP Gujarat
