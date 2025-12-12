राष्ट्रपति का मणिपुर दौरा... इंफाल में विस्थापितों से की मुलाकात, विकास परियोजनाओं की रखी आधारशिला

राष्ट्रपति द्रुपदी मुर्मू ने कहा है कि वे मणिपुर में हुई दुर्भाग्यपूर्ण हिंसा के बाद जनता द्वारा झेले गए दर्द से अवगत हैं, और मणिपुर की जनता की चिंताओं का ध्यान रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. अपने दो दिवसीय मणिपुर दौरे पर गुरुवार को इम्फाल पहुंची राष्ट्रपति ने मणिपुर के लोगों को ये आश्वासन दिया.

गुरुवार को इम्फाल के सिटी कन्वेंशन सेंटर में मणिपुर सरकार द्वारा उनके सम्मान में आयोजित नागरिक अभिनंदन समारोह को सम्बोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा, "केंद्र सरकार सद्भाव को मजबूत करने, सुरक्षा सुनिश्चित करने और स्थिरता एवं समृद्धि की राह पर मणिपुर का समर्थन करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. सरकार राज्य भर में समान विकास को बढ़ावा देने के लिए भी प्रतिबद्ध है और यह सुनिश्चित करेगी कि विकास और प्रगति के लाभ राज्य के हर कोने तक पहुंचें".

राष्ट्रपति सचिवालय के मुताबिक, राष्ट्रपति ने विश्वास व्यक्त किया कि घाटी और पहाड़ी क्षेत्रों के लोग नए सिरे से सद्भाव बनाए रखेंगे और राज्य को समृद्धि और सुख की नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे.

मणिपुर की जनता से सद्भाव और विकास के उपायों का समर्थन जारी रखने का आग्रह करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, "हमें मिलकर मणिपुर को एक ऐसे राज्य के रूप में मजबूत करना चाहिए जहां प्रत्‍येक बच्चा सुरक्षित महसूस करे, प्रत्‍येक महिला सशक्त महसूस करे, प्रत्‍येक समुदाय अपने को मुख्‍य धारा में माने और प्रत्‍येक नागरिक उज्ज्वल भविष्य की ओर आगे बढ़े".

भारत के राष्ट्रपति कार्यालय ने 'एक्स' पर पोस्ट में कहा, “राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इंफाल में कुछ आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों से मुलाकात कर उनसे बातचीत की. उन्होंने भरोसा दिलाया कि उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार हमेशा उनके साथ खड़ी है.”

इस अवसर पर राष्ट्रपति ने विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी और उनका उद्घाटन किया.

12 दिसंबर को राष्ट्रपति इम्फाल स्थित नुपी लाल स्मारक परिसर (Nupee Lal Memorial complex) का दौरा करेंगी और मणिपुर की वीर महिला योद्धाओं को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगी. बाद में, सेनापति में वे एक जनसभा को संबोधित करेंगी, जिसमें वे जिले के लिए विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगी.