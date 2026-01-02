नए साल 2026 के दूसरे दिन बड़ी घटना गल्फ कंट्री ईरान से सामने आई है. जहां जनता ने विद्रोह कर दिया है. जिस देश को सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई अपनी फौज के दम पर सख्ती से कंट्रोल करते हैं, वहां की जनता अपने डर को दरकिनार करती हुई सड़क पर उतर आई है, वो तानाशाही मुर्दाबाद के नारे लगा रही है. जवाब में इस्लामी सरकार ने भी अपनी फौज भेज दी है. इस विद्रोह में अभी तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है. ईरान के विद्रोह के अलावा देश-दुनिया की हर बड़ी खबर जानें इस ब्रेकिंग न्यूज के लाइव ब्लॉग पर.
Breaking News Live Updates:
दिल्ली के आदर्श नगर में चाकुओं से गोदकर हत्या
राजधानी दिल्ली के थाना आदर्श नगर में चाकुओं से गोदकर हत्या का मामला सामने आया है. मृतक की पहचान 50 साल के बिहारी लाल के रूप में हुई है. घर में केवल दो बेटियां है और घर में इकलौता कमाने वाला था मृतक. वारदात से स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है. स्थानीय लोगों का कहना है इलाके में आए दिन चाकूबाजी की घटनाएं होती है.
इनपुट- मुकेश सिंह सेंगर
बिहार की राजधानी पटना में सुबह-सुबह इनकाउंटर
बिहार की राजधानी पटना से सुबह-सुबह एक इनकाउंटर की खबर सामने आई है. यहां पटना के पास दानापुर के खगौल थाना क्षेत्र के खगौल में पुलिस और अपराधी के बीच मुठभेड़ हुई है. अपराधी की पहचान मैनेजर राय के रूप में हुई है. वह दीदारगंज का रहने वाला है. 2022 में खगौल में हुई डॉ. मो.अनावर आलम की हत्या समेत एक दर्जन रंगदारी, लूट, हत्या जैसे संगीन मामले का वह आरोपी था. पुलिस को देख गोली चलाई और पुलिस ने जवाबी कार्यवाही में गोली चलाकर मैनेजर को घायल किया. फिलहाल उसका इलाज चल रहा है.