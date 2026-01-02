नए साल 2026 के दूसरे दिन बड़ी घटना गल्फ कंट्री ईरान से सामने आई है. जहां जनता ने विद्रोह कर दिया है. जिस देश को सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई अपनी फौज के दम पर सख्ती से कंट्रोल करते हैं, वहां की जनता अपने डर को दरकिनार करती हुई सड़क पर उतर आई है, वो तानाशाही मुर्दाबाद के नारे लगा रही है. जवाब में इस्लामी सरकार ने भी अपनी फौज भेज दी है. इस विद्रोह में अभी तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है. ईरान के विद्रोह के अलावा देश-दुनिया की हर बड़ी खबर जानें इस ब्रेकिंग न्यूज के लाइव ब्लॉग पर.

Breaking News Live Updates: