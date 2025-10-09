विज्ञापन
विशेष लिंक

हमलावरों ने कहा कि हम दीदी के आदमी...बंगाल में अपने ऊपर हुए हमले पर BJP सांसद ने क्या कुछ बताया

सिलीगुड़ी के विधायक घोष और मालदा उत्तर से BJP के सांसद खगेन मुर्मू को पांच अक्टूबर को जलपाईगुड़ी के बाढ़ प्रभावित नागराखाटा इलाके में हुए हमले के बाद शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. (एनडीटीवी के लिए पद्मजा जोशी की रिपोर्ट)

Read Time: 3 mins
Share
हमलावरों ने कहा कि हम दीदी के आदमी...बंगाल में अपने ऊपर हुए हमले पर BJP सांसद ने क्या कुछ बताया
  • बीजेपी के सांसद खगेन मुर्मू पर जलपाईगुड़ी में बाढ़ प्रभावितों को राहत सामग्री बांटते समय हमला हुआ था
  • बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू ने CM ममता बनर्जी के उस दावे को सिरे से खारिज कर दिया कि हमलावर स्थानीय थे
  • हमले में खगेन मुर्मू के चेहरे की हड्डी टूट गई है और डॉक्टरों ने ठीक होने में दो महीने का समय बताया है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
कोलकाता/जलपाईगुड़ी:

बाढ़ प्रभावित जलपाईगुड़ी में राहत सामग्री बांटने गए भारतीय जनता पार्टी (BJP) सांसद खगेन मुर्मू पर किए गए हमले को लेकर सियासी घमासान तेज होता जा रहा है. इस बीच खगेन मुर्मू ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया है कि उन पर हमला करने वाले हमलावर स्थानीय लोग थे. मुर्मू ने आरोप लगाया कि उन पर और बीजेपी विधायक शंकर घोष पर हमला करने वाले लोग स्थानीय नहीं थे, बल्कि उन्हें बाहर से, यहां तक कि दिल्ली से बुलाया गया था ताकि बीजेपी नेताओं को इलाके में प्रवेश से रोका जा सके.

उन्होंने ये नहीं देखा कितना खून बहा

हमले के वीडियो और खून से लथपथ मुर्मू की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस घटना को "कानून-व्यवस्था की स्थिति" बताते हुए कहा था, "मैं इसे राजनीतिक रंग नहीं देना चाहती. लेकिन अगर आप 30-40 गाड़ियां लेकर किसी ऐसे गांव में जाते हैं जिसने सब कुछ खो दिया है, तो क्या उम्मीद करते हैं?" अस्पताल के बिस्तर से NDTV को दिए इंटरव्यू में मुर्मू ने इस बयान पर सवाल उठाते हुए कहा, "4 सांसद और इतने ही विधायक कितना बड़ा काफिला ले जा सकते हैं? हर गाड़ी में एक सांसद या विधायक था, उनके साथ कुछ स्थानीय लोग थे तो कुल कितनी गाड़ियां हो सकती थीं? उन्होंने 40 गाड़ियों का काफिला देखा, लेकिन यह नहीं देखा कि कितना खून बहा."

ये भी पढ़ें: ICU में भर्ती BJP सांसद खगेन मुर्मू से मिलने हॉस्पिटल पहुंचीं CM ममता बनर्जी, कहा- ऐसा कुछ सीरियस नहीं है

धक्का दिया, पीटा और पत्थर फेंके

हमले का जिक्र करते हुए मुर्मू ने बताया कि जब वे वहां पहुंचे तो भीड़ ने उन्हें घेर लिया और कहा, "हम टीएमसी से हैं, हम दीदी के आदमी हैं, आप क्यों आए हैं? बीजेपी का यहां कोई काम नहीं है." इस दौरान अधिकतर नेता किसी तरह बचकर निकल गए, लेकिन मुर्मू और घोष के लिए नाव में जगह नहीं थी. उन्होंने हम पर हमला किया… हमें धक्का दिया, पीटा और हमारी गाड़ी पर पत्थर फेंके, जिससे आगे और पीछे की विंडशील्ड टूट गई. मुर्मू ने बताया कि इस हमले के पर्याप्त सबूत मौजूद हैं. उन्होंने बताया कि उनके चेहरे की हड्डी टूट गई है और डॉक्टरों ने कहा है कि ठीक होने में दो महीने लग सकते हैं. मेरे चेहरे पर पत्थर लगा, जिससे मेरी हड्डी टूट गई. डॉक्टरों ने कहा कि मेरी आंख की रोशनी भी जा सकती थी.

राज्यपाल ने भी दिया ममता को अल्टीमेटम

यह हमला अब बंगाल की सत्तारूढ़ पार्टी और भाजपा के बीच एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है. हालांकि दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा. इस बीच, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए NDTV से बात करते हुए कहा कि उन्हें तुरंत राज्य में कानून-व्यवस्था बहाल करनी होगी, अन्यथा संवैधानिक कार्रवाई की जा सकती है.

ये भी पढ़ें : khagan Murmu Attacked: बाढ़ पीड़ितों से मिलने पहुंचे बीजेपी MP पर हमला, MLA शंकर घोष को भी लगी चोट

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
BJP MP On Assault By Mob In Bengal, Assault On BJP Leaders In Bengal, Mamata Banerjee, Khagen Murmu
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com