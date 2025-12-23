विज्ञापन
बंगाल चुनाव में अब कुछ ही महीनों का वक्‍त बचा है. ऐसे में ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस पर भाजपा जमकर हमलावर हैं. भाजपा नेता बिप्‍लब देब ने चुनाव में भाजपा की जीत का दावा किया और कहा कि बंगाल को ममता बनर्जी का अहंकार ले डूबा.

TMC की गोद में बैठे हैं हुमायूं कबीर, BJP की जीत का फॉर्मूला सेट... बिप्लब देव ने NDTV को बताया बंगाल प्‍लान
  • त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब देब ने कहा कि हुमायूं कबीर तृणमूल कांग्रेस की गोदी में बैठे हैं.
  • उन्‍होंने TMC पर शिक्षा से लेकर नौकरी तक हर जगह भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था में विफलता का आरोप लगाया.
  • बिप्लब देब ने ममता बनर्जी पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह केंद्र की योजनाओं का लाभ बंगाल को नहीं दिला रही हैं.
त्रिपुरा के पूर्व मुख्‍यमंत्री और पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए भाजपा के सह-प्रभारी बिप्‍लब देब ने मुख्‍यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि हुमायूं कबीर तृणमूल कांग्रेस की गोदी में बैठे हैं और अब उन्‍हें बीजेपी का नेता बनाया जा रहा है. एनडीटीवी को दिए एक इंटरव्‍यू में उन्‍होंने पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कहा कि बंगाल में भाजपा की जीत का फॉर्मूला जनता बना रही है. साथ ही कहा कि मुसलमान ममता बनर्जी के खिलाफ हैं. इस दौरान उन्‍होंने एसआईआर से बांग्‍लादेश और गोरखालैंड से घुसपैठ और सीएए तक विभिन्‍न मुद्दों पर अपनी बात रखी.

बिप्‍लब देब ने हुमायूं कबीर को लेकर तृणमूल कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा. उन्‍होंने कहा कि हुमायूं कबीर तृणमूल कांग्रेस की गोदी में बैठे थे और अब वह बीजेपी के नेता बनाए जा रहे हैं. उन्‍होंने कहा कि बंगाल की जनता बखूबी जानती है कि हुमायूं कबीर किसके नेता हैं और कौन बाबरी मस्जिद बनवा रहा था.

तृणमूल कांग्रेस के हर जगह घोटाले हैं: बिप्‍लब देब

तृणमूल कांग्रेस पर बरसते हुए उन्‍होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के हर जगह घोटाले हैं. शिक्षा से लेकर नौकरी देने तक कोई भी काम उन्होंने नहीं छोड़ा है, जहां पर उन्होंने घोटाले ना किए हों. यहां बलात्‍कार के इतने मामले सामने आए लेकिन सजा सिर्फ 7 फीसदी लोगों को मिली है. यह शर्मनाक बात है.

उन्‍होंने कहा कि कानून व्यवस्था राज्य का विषय है और ये तृणमूल कांग्रेस की सरकार भूल जाती है यहां तक कि उन्‍होंने पुलिस को भी विलन बनाकर रख दिया है. उन्‍होंने कहा कि पुलिस जब जनता के बीच में होती है तो जनता सुरक्षित महसूस नहीं करती है और पुलिस को देखकर डरती है.

मृतकों के नाम हटा देना गलत है?: बिप्‍लब देब

एसआईआर प्रक्रिया के दौरान लाखों लोगों के नाम कटने के मुद्दे पर एक सवाल का जवाब देते हुए उन्‍होंने कहा कि फायदे-नुकसान के बारे में मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है कि करीब 58 लाख लोगों के नाम कटे हैं और इसमें से करीब 24 लाख मृत वोटर हैं.

उन्‍होंने आरोप लगाया कि इन मृतक मतदाताओं के नाम पर वोट देकर जीत हासिल की जा रही थी. साथ ही सवाल किया कि जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, उनका नाम हटा देना क्यों गलत है, जो व्यक्ति दो जगह वोटर है उसका नाम एक जगह से हटा देना गलत क्‍यों है क्योंकि वो किसी पार्टी को नुकसान कर रहा है.

चुनाव आयोग पर उठ रहे सवालों को लेकर उन्‍होंने कहा कि चुनाव आयोग ने हर चीज का डाटा दिया है, लेकिन फिर भी हर चीज पर सवाल उठाने की आदत हो गई है.

''बंगाल को ले डूबा ममता का अहंकार''

बांग्‍लादेश के हालात पर बिप्‍लब देब ने कहा कि जो बगल वाले देश में हो रहा है, उसे देखकर हमें सचेत हो जाना चाहिए. ममता बनर्जी देख रही हैं, लेकिन उसे बार बार अनदेखा करती हैं.

तृणमूल कांग्रेस पर चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए उन्‍होंने कहा कि अभी तक जो होता था उसे लेफ्ट का सिखाया साइंटिफिक रिगिंग कहते थे, जिसके आधार पर वो जीत हासिल करते थे और ये वो त्रिपुरा में भी करते थे. हालांकि जब जनता फ़ैसला ले लेती है तो ये सब खत्‍म हो जाता है.

उन्‍होंने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनका अहंकार ही बंगाल को ले डूबा है, वो बंगाल की जनता का नुकसान कर रही हैं. अपने अहंकार में सारे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के साथ बैठक करने जाते हैं और अपने राज्य के विषय को रखते हैं, लेकिन वो कभी नहीं जाती हैं. उनको निमंत्रण दो तो वो जाति नहीं है, राज्य के अधिकारियों को बुलाओ तो उन्हें भेजती नहीं है, लेकिन फिर जब बात होती है तो कहती है कि ये फेडरल सिस्टम होना चाहिए जिसमें मुख्यमंत्रियों को सम्मान देना चाहिए. बिप्‍लब देब ने कहा कि दरअसल यह उनका व्यक्तिगत अहंकार है जिसके कारण पूरे बंगाल की जनता को केंद्र सरकार की योजनाओं का फायदा नहीं मिल रहा है.

बिप्‍लब देब ने कहा कि ममता बनर्जी महिला शक्ति की बात करती है वो तो महिला शक्ति के लिए कहती कुछ है और करती कुछ है. उन्‍होंने कहा कि भारत में सबसे ज्‍यादा महिला सांसद, सबसे ज्‍यादा महिला विधायक और सबसे ज्‍यादा महिला पंचायत सदस्य भाजपा में है. यहां तक की भाजपा ने ही पहली बार वित्त मंत्री का पद एक महिला को लगातार करीब एक दशक तक सौंपा है.

भाजपा के बाहरी पार्टी होने के आरोपों पर पलटवार

भाजपा पर बाहरी पार्टी होने के आरोपों को लेकर बिप्‍लब देब ने कहा कि भाजपा भारत में इकलौती ऐसी राष्ट्रीय पार्टी है, जिसका जन्म पश्चिम बंगाल में और किसी बंगाली द्वारा हुआ है. उन्‍होंने कहा कि आशुतोष मुखर्जी के बेटे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भाजपा की स्थापना की थी तो फिर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बाहरी कैसे हो गए. साथ ही उन्‍होंने सवाल किया कि लेफ्ट और लेनिन-मार्क्‍स बंगाल के कब से हो गए.

इस दौरान गोरखालैंड के मुद्दे पर कहा कि ऐसे बहुत सारे विवादित विषय हैं जिनका हम समाधान निकालना चाहते हैं. पूर्वोत्तर में भी नागालैंड या बोडोलैंड जैसे मुद्दे थे, जिनको हमने मोदी सरकार ने लगभग खत्‍म किया है और ठीक उसी तरह से हम लगातार कार्यरत है कि हम गोरखालैंड के मुद्दे का भी ऐसा समाधान निकालेंगे, जो सबके लिए मान्य हो.

बंगाल में घुसपैठ बड़ा मुद्दा है, जिसे लेकर उन्‍होंने कहा कि बीएसएफ सिर्फ बंगाल की सीमा पर नहीं है बल्कि पूरे देश की सीमा पर है, लेकिन बीएसएफ दिल्ली की है या केंद्र की है और पुलिस हमारी है, यह सोच सिर्फ पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और उसकी सरकार की हो सकती है. उन्‍होंने कहा कि यह नदी भी हमारी है , ये सीमा भी हमारी है, जमीन भी हमारी है और ये सारी फोर्सेज भी हमारी है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस को ऐसा लगता है कि कालीघाट में जो घर हैं सिर्फ वो ही हमारा है और इसलिए उन्हें सेना भी बाहरी दिखती है.

उन्‍होंने ममता बनर्जी पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो जिस फेडेरल सिस्टम की बात करती हैं, उसके बारे में उन्हें ही नहीं पता है.

कांग्रेस पर भी जमकर बरसे बिप्‍लब देब 

सीएए के मुद्दे पर उन्‍होंने कहा कि भाजपा पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि आसपास के देशों से जो भी हिन्दू या बौद्ध आएंगे, उन्हें हम यहां पर हर तरह के अधिकार देंगे और घुसपैठियों को बाहर निकाला जाएगा, जैसे रोहिंग्या को किसी भी तरह की जगह नहीं दी जाएगी.

उन्‍होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा और कहा कि संसद में जब बहस होती है और गृह मंत्री बोलने लगते हैं तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सुनते हैं, लेकिन जैसे ही घुसपैठ की बात आती है तो उठकर के चले जाते हैं.

ममता बनर्जी ने मुसलमानों को मूर्ख बनाया: बिप्‍लब देब

बिप्‍लब देब ने मुस्लिम और तीन तलाक को लेकर कहा कि भाजपा ने मुस्लिम महिलाओं की तकलीफ खत्‍म की है. उन्‍होंने कहा कि पीएम मोदी ने यह ध्यान रखा कि मुस्लिम महिलाओं को भी वैसा ही सम्मान मिले जैसे बाकी सारे धर्म की महिलाओं को मिलता था. उन्‍होंने मुसलमानों के लिए काम नहीं करने के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि हम मुसलमानों के लिए और हिंदुओं के लिए एक समान काम करते हैं. साथ ही कहा कि हम सिर्फ घुसपैठियों के खिलाफ हैं और रहेंगे.

घुसपैठियों को लेकर उन्‍होंने कहा कि जब आपने बांग्लादेश और पाकिस्तान बना लिया और अपने देश में चले भी गए तो फिर अब यहां पर वापस आने की क्या जरूरत है, हमारे जो मुसलमान हमारे देश में हैं वो हमारे साथ खुश हैं और वो भी नहीं चाहते हैं. उन्‍होंने दावा किया कि 2026 के चुनाव के बाद सबसे ज्‍यादा मुसलमान ही ममता बनर्जी के पुतले जलाएंगे.

उन्‍होंने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी ने मुसलमानों को मूर्ख बनाया है, उन्हें धोखा दिया है. उन्‍होंने सवाल किया कि कितने सारे स्कूल बंद हुए हैं और कितने सारे अस्पताल बंद हुए हैं. बंगाल में एक समय था जब लोग पढ़ने और इलाज कराने के लिए आते थे, लेकिन अब पश्चिम बंगाल से लोग पढ़ने और इलाज कराने के लिए बाहर जाते हैं.

हमारे लिए जनता लड़ रही है चुनाव: बिप्‍लब देब

उन्‍होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि जो भी लोग अपना वोट वाम मोर्चा को दे रहे हैं वो बिलकुल भी ना दें क्योंकि इसका मतलब होगा कि वो तृणमूल कांग्रेस को दो वोट दे रहे हैं और इसका कोई मतलब नहीं है.

उन्‍होंने कहा कि पिछला चुनाव हमने लड़ा था और जनता ने हमारा समर्थन किया था, लेकिन यह चुनाव हमारे लिए जनता लड़ रही है और हम सिर्फ जनता का समर्थन कर रहे हैं, आप देखिएगा जीत हमारी होगी.

तृणमूल नेता के भाजपा में शामिल होने के सवाल पर उन्‍होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस से किसी भी भ्रष्ट नेता को भाजपा में शामिल नहीं किया जाएगा. इस बात का फैसला लिया जा चुका है और इस बात को मैं एक दम साफ कर देना चाहता हूं कि जो भी कार्यकर्ता जमीन पर जुड़ना चाहे, जो भी समर्थक जुड़ना चाहे वो हम से जुड़ सकता है, लेकिन किसी भी हाल में तृणमूल कांग्रेस के किसी भी नेता को भाजपा में शामिल नहीं किया जाएगा.

साथ ही उन्‍होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने मुझे गुरुमंत्र दिया है, लेकिन मैं वो गुरुमंत्र चुनाव जीतने के बाद बताऊंगा. मेरा सपना था बंगाल में काम करना और वो सपना सच हो रहा है.

बंगाल के इतिहास को नहीं सहेजने का आरोप

उन्‍होंने कहा कि बंगाल में इस समय डर का माहौल है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ यह पूछते हैं कि बंगाल में परिवर्तन कब आएगा. पश्चिम बंगाल में जिस तरह का इतिहास रहा है, उसका सम्मान वापस कब आएगा. उन्‍होंने कहा कि यह काजी नजरुल इस्‍लाम और रवींद्रनाथ टैगोर की धरती है. उनके जैसे सैकड़ों लोग यहां पर हुए हैं, जिन्‍होंने इस भूमि का सम्मान बढ़ाया है.

उन्‍होंने तृणमूल कांग्रेस पर इस भूमि के गौरवशाली इतिहास को सहेजकर नहीं रखने का आरोप लगाते हुए कहा कि आप कल्पना कीजिए कि उनके ऐतिहासिक कमरे और घर हैं, उन्हें तक ठीक से नहीं रखा गया है तो तृणमूल कांग्रेस किस इतिहास की बात करती है.

