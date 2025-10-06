विज्ञापन
khagan Murmu Attacked: बाढ़ पीड़ितों से मिलने पहुंचे बीजेपी MP पर हमला, MLA शंकर घोष को भी लगी चोट

BJP MP Attacked in Bengal: पश्चिम बंगाल के नागरकाटा में बाढ़ राहत कार्य के दौरान बीजेपी नेताओं पर हमला हुआ है. पथराव में मालदा नॉर्थ के सांसद खगेन मुर्मू गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि सिलीगुड़ी के विधायक डॉ. शंकर घोष को भी चोटें आईं.

khagan Murmu Attacked: बाढ़ पीड़ितों से मिलने पहुंचे बीजेपी MP पर हमला, MLA शंकर घोष को भी लगी चोट
  • पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले के नागरकाटा में बीजेपी नेताओं पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया
  • भाजपा प्रतिनिधिमंडल बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री वितरित कर रहा था, तभी यह हिंसा हुई थी
  • हमले में मालदा नॉर्थ से बीजेपी सांसद खगन मुर्मू को सिर पर गहरी चोट लगने के कारण गंभीर रूप से घायल हो गए
मालदा:

पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले के नागरकाटा में उस वक्त अफरा-तफरी मच गई जब बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने पहुंचे बीजेपी नेताओं पर स्थानीय लोगों ने हमला कर दिया. पार्टी का प्रतिनिधिमंडल बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री बांट रहा था तभी अचानक पथराव शुरू हो गया. हमले में मालदा नॉर्थ से बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू गंभीर रूप से घायल हो गए. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, उनके सिर पर पत्थर लगने से गहरी चोट आई और उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया. वहीं सिलीगुड़ी के विधायक डॉ. शंकर घोष भी इस हिंसा में घायल हुए हैं.

मुर्मू और स्थानीय विधायक शंकर घोष समेत अन्य भाजपा नेताओं पर कथित तौर पर उस समय हमला किया गया जब वे बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत सामग्री वितरित कर रहे थे. बताते चलें कि राज्य में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं उससे पहले हुए इस हमले के बाद राज्य की राजनीति एक बार फिर गर्म हो गई है. 

बंगाल में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं

बंगाल के कई हिस्सों में भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात हैं. भूस्खलन के कारण मिरिक-सुखियापोखरी सड़क सहित प्रमुख मार्गों पर यातायात बाधित हो गया जबकि कई पहाड़ी बस्तियों की संचार लाइनें टूट गईं. भूस्खलन और सड़क मार्ग पर अवरोधों के कारण पूरे क्षेत्र में हजारों पर्यटक फंसे हुए हैं. मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया कि राज्य सरकार उन्हें सुरक्षित वापस लाने की व्यवस्था करेगी और पर्यटकों से अपील की कि वे घबराएं नहीं और वहां से निकलने की जल्दबाजी न करें.

