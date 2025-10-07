ICU में भर्ती BJP सांसद खगेन मुर्मू से मिलने हॉस्पिटल पहुंचीं CM ममता बनर्जी, कहा- ऐसा कुछ सीरियस नहीं है

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को सिलीगुड़ी अस्पताल पहुंचकर घायल BJP सांसद खगेन मुर्मू से मुलाकात की. खगेन मुर्मू जलपाईगुड़ी जिले के नगरा काटा सामुदायिक विकास खंड में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने गए थे, उस दौरान उन पर हमला हुआ और उनकी गाड़ी पर पत्थरबाज़ी की गई. इस घटना में सांसद को चोटें आईं. अभी उनका सिलीगुड़ी के हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है. जहां वो ICU में हैं. BJP ने इस हमले के लिए सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (TMC) के कार्यकर्ताओं को ज़िम्मेदार ठहराया है. घायल सांसद से मिलने के बाद सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि ऐसा कुछ सीरियस नहीं है. मैंने डॉक्टरों से बात की है.

भाजपा नेताओं के साथ-साथ अर्धसैनिक बलों के साथ भी हुई थी धक्का-मुक्की

घटना का वीडियो कई टीवी चैनलों पर प्रसारित हुआ, जिनमें देखा गया कि सांसद के साथ मौजूद केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जवानों को भी स्थानीय लोगों द्वारा धक्का-मुक्की का सामना करना पड़ा. मुख्यमंत्री का यह दौरा बाढ़ प्रभावित उत्तर बंगाल में भाजपा के दो नेताओं - मुर्मू और विधायक शंकर घोष - पर हमले को लेकर राजनीतिक तूफान खड़ा होने के एक दिन बाद हुआ.

सोमवार को जलपाईगुड़ी के नागराकाटा में भूस्खलन और बाढ़ राहत स्थलों का दौरा करने के दौरान भीड़ द्वारा मुर्मू और घोष पर हमला किये जाने के बाद केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच टकराव शुरू हो गया था.

घायल सांसद, उनकी पत्नी और बेटे से मिलीं सीएम

बनर्जी ने घायल सांसद, उनकी पत्नी और बेटे से कुछ मिनट बात की, उसके बाद उनका इलाज कर रहे चिकित्सकों की टीम से बात की. सूत्रों के अनुसार, बनर्जी ने सांसद की स्थिति, उनकी चोट और दवाओं के बारे में विस्तार से पूछताछ की. उन्हें धीमे स्वर में मुर्मू से पूछते सुना गया, ‘‘क्या आपको मधुमेह है? क्या आप नियमित रूप से इंसुलिन और दवाइयां ले रहे हैं?''

कलकत्ता शिफ्ट करने के सवाल पर बोलीं- ऐसा कुछ सीरियस नहीं है

घायल सांसद को कलकत्ता शिफ्ट जाने के सवाल पर हॉस्पिटल से बाहर निकलने पर सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि ऐसा कुछ सीरियस नहीं है. उन्हें डायबिटीज है. मैंने डॉक्टरों से बात की है. डायबिटीज के कारण उन्हें डॉक्टरों ने निगरानी में रखा है. मैं डॉक्टरों से हर जरूरी कदम उठाने को कहा है. मैं उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करती हूं.

VIDEO | Siliguri: West Bengal CM Mamata Banerjee (@MamataOfficial) speaks to the media after visiting BJP MP Khagen Murmu in hospital.



She says, "He is diabetic, but there is nothing very serious. I have also spoken to the doctors. He is under observation due to diabetes. I…

किसी सहायता और इलाज की जरूरत हो तो मुझे बताएंः ममता

अस्पताल से रवाना होने से पहले, मुख्यमंत्री बनर्जी ने मुर्मू से चिकित्सकीय सलाह का ध्यानपूर्वक पालन करने का अनुरोध किया और उनके परिवार को बताया कि सरकार हर संभव मदद करेगी. बनर्जी ने कथित तौर पर कहा, ‘‘अगर आपको किसी और सहायता या इलाज की जरूरत हो, तो कृपया मुझे बताएं.''

हालांकि, यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि बनर्जी ने भाजपा विधायक शंकर घोष से मुलाकात की या नहीं. घोष भी हमले में घायल होने के बाद अस्पताल में भर्ती हैं. घोष और बनर्जी के बीच संबंध कटु हैं, क्योंकि विधानसभा में विभिन्न मुद्दों पर उनके बीच कई बार तीखी बहस हो चुकी हैं.

