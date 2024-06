"पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुट..." : J&K में आतंकी हमले को राजनीतिक दलों ने बताया कायराना

जम्मू कश्मीर (Jammu and Kashmir) में रविवार की शाम एक बड़ी आतंकी घटना हुई. घटना में 9 लोगों की मौत हो गयी और 33 अन्य घायल हो गए. बस शिवखोड़ी मंदिर से कटरा लौट रही थी तभी आतंकवादियों ने उस पर गोलीबारी शुरू कर दी. हमले के बाद बस खाई में गिर गई. बस में लगभग 50 लोग मौजूद थे. एसएसपी मोहिता शर्मा ने कहा कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है. शुरुआती तौर पर मिली जानकारी के मुताबिक आतंकवादी घात लगाए बैठे थे. आतंकवादी ने बस पर फायर किया, जो शिवखोड़ी मंदिर से कटरा लौट रही थी. ऐसे में बस चालक का बैलेंस बिगड़ने से बस खाई में गिर गई. रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा किया जा चुका है. इस घटना में 9 लोगों की मौत और 33 लोग घायल हुए हैं. जिनको अस्पताल रेफर कर दिया गया है.

प्रधानमंत्री ने लिया है स्थिति का जायजा: मनोज सिन्हा

जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने एक्स पर लिखा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्थिति का जायजा लिया है और मुझे लगातार स्थिति पर नजर रखने को कहा है. इस जघन्य कृत्य के पीछे जो भी लोग हैं, उन्हें जल्द ही दंडित किया जाएगा. माननीय प्रधानमंत्री ने यह भी निर्देश दिया है कि सभी घायलों को सर्वोत्तम संभव चिकित्सा देखभाल और सहायता प्रदान की जाए."

Reasi bus accident | J&K LG Manoj Sinha tweets, "I strongly condemn the cowardly terror attack on a bus in Reasi. My condolences to the family members of the martyred civilians. Our security forces and JKP have launched a joint operation to hunt down the terrorists." pic.twitter.com/4O3fmgGZNW