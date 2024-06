9 श्रद्धालुओं की मौत: घात लगाए बैठे थे आतंकी और... जम्मू में उस बदनसीब बस के साथ क्या हुआ

जम्मू-कश्मीर में तीर्थयात्रियों को ले जा रही बस पर आतंकवादियों ने रविवार को हमला कर दिया. घटना को लेकर मिली जानकारी के अनुसार इस मामले में 9 लोगों की मौत हो गयी है वहीं 33 अन्य घायल हैं. एक बस शिवखोड़ी मंदिर से कटरा लौट रही थी तभी आतंकवादियों ने उस पर गोलीबारी शुरू कर दी. हमले के बाद बस खाई में गिर गई. बस जैसे ही जंगल के इलाके में पहुंची, घात लगाए आतंकियों ने बस पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी. आतंकियों की गोलीबारी से घबराए ड्राइवर ने बस पर अपना नियंत्रण खो दिया और बस खाई में जा गिरी. यह घटना पोनी इलाके के तेरयाथ गांव के पास शाम करीब छह बजकर 15 मिनट पर हुई.

SSP ने 9 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की

आतंकी हमले को लेकर SSP रियासी मोहिता शर्मा ने कहा है कि शुरुआती रिपोर्ट से पता चलता है कि शिव खोरी से कटरा जा रही यात्री बस पर आतंकवादियों ने गोलीबारी की. गोलीबारी के कारण बस चालक ने बस का संतुलन खो दिया और बस खाई में गिर गई. घटना में 33 लोग घायल हुए हैं. बचाव अभियान पूरा हो चुका है. यात्रियों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है, वे स्थानीय नहीं हैं..."

Reasi bus accident | SSP Reasi Mohita Sharma says, "Initial reports suggest that terrorists fired upon the passenger bus going from Shiv Khori to Katra. Due to the firing, the bus driver lost balance of the bus and it fell into gorge. 33 people were injured in the incident.… pic.twitter.com/OHeASXuxrn

फिलहाल सेना की ओर से बचाव अभियान जारी है. घटनास्थल पर पुलिस, सेना और अर्धसैनिक बलों की अतिरिक्त टुकड़ियां पहुंच गई हैं. आतंकियों की तलाश में भारतीय सेना, सीआरपीएफ, जम्‍मू और कश्‍मीर पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है. घटनास्थल के आसपास के रहने वाले स्थानीय लोग बचाव कार्य में लगे हुए हैं. सहायता के एंबुलेंस पहुंच चुकी है. सूत्रों के मुताबिक आतंकवादियों का समूह राजौरी, पुंछ और रियासी के ऊपरी इलाकों में छिपा हुआ है.

पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने जताया दुख

जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा है कि जम्मू-कश्मीर के रियासी से भयानक खबर सामने आयी है. जहां एक बस पर हुए आतंकी हमले में 10 यात्रियों की मौत हो गई और कई घायल हो गए. मैं इस हमले की स्पष्ट रूप से निंदा करता हूं. ' यह देखना दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिन क्षेत्रों को पहले सभी उग्रवादियों से मुक्त कर दिया गया था, वहां उग्रवाद की वापसी हो रही है. मृतकों की आत्मा को शांति मिले और घायल शीघ्र स्वस्थ हों.

Terrible news from Reasi in J&K where 10 yatris have reportedly lost their lives & many more are injured after a terror attack on a bus. I unequivocally condemn this attack. It is unfortunate to see areas that had previously been cleared of all militants see a return of… https://t.co/cNJ1FZ2lhP