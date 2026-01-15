पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होना पड़ा महंगा... BJD ने दो विधायकों को किया निलंबित

बीजू जनता दल (बीजद) ने गुरुवार को अपने उन दो विधायकों के खिलाफ एक्शन लिया है जिनके ऊपर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने की बात सामने आई थी. बीजद के जिन दो विधायकों को पार्टी से निलंबित किया गया है उनमें अरविंद महापात्रा और सनातन महाकूद शामिल. यह कार्रवाई पार्टी अध्यक्ष नवीन पटनायक द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के माध्यम से घोषित की गई.

दोनों विधायकों को पार्टी लाइन का उल्लंघन करने और अनुशासनहीनता के आरोपों के कारण निलंबित किया गया है. बीजद ने इस आदेश की एक प्रति ओडिशा विधानसभा के अध्यक्ष को भी भेजी है, ताकि विधायी प्रक्रिया के तहत इस निलंबन की औपचारिक जानकारी दर्ज की जा सके.

वहीं, दोनों विधायकों को भी आदेश की प्रति भेज दी गई है. यह निलंबन बीजद के भीतर एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम के रूप में देखा जा रहा है, खासकर ऐसे समय में जब पार्टी संगठनात्मक मजबूती और आंतरिक एकजुटता पर ज़ोर दे रही है. यह अभी स्पष्ट नहीं है कि पार्टी आगे किसी आंतरिक जांच या अतिरिक्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की योजना बना रही है या नहीं.



