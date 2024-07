गेम चेंजर का किया वादा लेकिन बन गई नेम चेंजर... : ओडिशा की BJP सरकार पर नवीन पटनायक का तंज

कांग्रेस के बाद अब बीजू जनता दल (BJD) ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर उनके मेनिफेस्टो की बातों को कॉपी करने का आरोप लगाया है. ओडिशा की BJP सरकार ने बजट पेश किया. इसमें प्रावधानों को लेकर पूर्व सीएम और बीजू जनता दल के प्रमुख नवीन पटनायक (Naveen Patnaik) ने तंज कसा है. पटनायक ने कहा, "BJP ने सत्ता में आकर गेम चेंजर का वादा किया था, लेकिन वो नेम चेंजर बन गई है."

नवीन पटनायक ने आरोप लगाया कि BJP ने इलेक्शन मेनिफोस्टो में कई स्कीम्स के लिए बजट देने का वादा किया था. उन्होंने आरोप लगाया कि मोहन चरण माझी सरकार ने अपने बजट में कई स्कीम्स के लिए जरूरी फंड नहीं दिए हैं.

"अच्छा... आपने मुझे हराया है", जब जीतने वाले उम्मीदवार से मिलने पर बोले नवीन पटनायक; वायरल हुआ वीडियो

नवीन पटनायक ने कहा, "BJP ने कहा था कि उनकी सरकार गेम चेंजर बनेगी, लेकिन दुर्भाग्य से ये सरकार नेम चेंजर बन गई है. BJP ने नाम और रंग बदलकर पुराना बजट पेश किया है." पटनायक ओडिशा के 5 बार सीएम रह चुके हैं.

Congratulations to the new government of #Odisha on presenting its first budget and a special congratulations for repeating more than 80% of the schemes implemented by our government. More than 80% of your budget allocation, flows towards the schemes formulated by the BJD… pic.twitter.com/qOL5B8zewk