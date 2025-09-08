उच्चतम न्यायालय निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कराने के खिलाफ राजनीतिक दलों सहित कई अन्य द्वारा दाखिल याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई करेगा. निर्वाचन आयोग ने 24 जून को राज्य की मतदाता सूचियों का गहन विशेष पुनरीक्षण (एसआईआर) कराने का निर्देश दिया था. न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ निर्वाचन आयोग की टिप्पणी पर राष्ट्रीय जनता दल (राजद), ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) और अन्य याचिकाकर्ताओं के जवाब पर विचार करेगी. निर्वाचन आयोग ने कहा है कि मसौदा मतदाता सूची में शामिल 7.24 करोड़ मतदाताओं में से 99.5 प्रतिशत ने एसआईआर प्रक्रिया में अपनी पात्रता के दस्तावेज दाखिल कर दिये हैं.
शीर्ष अदालत 22 अगस्त से एनजीओ, कार्यकर्ताओं और राजनीतिक दलों द्वारा दायर याचिकाओं सहित कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है.
बिहार के मुख्यमंत्री ने ‘एशिया कप 2025’ में खिताबी जीत पर भारतीय पुरुष हॉकी टीम को बधाई दी
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के राजगीर में आयोजित एशिया कप 2025 का खिताब जीतने पर भारतीय पुरुष हॉकी टीम को बधाई दी और कहा कि इस 'शानदार जीत' ने पूरे देश को गौरवान्वित किया है. उन्होंने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में यह भी कहा कि बिहार सरकार ने राजगीर में स्थित राज्य खेल अकादमी सह बिहार खेल विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित प्रतियोगिता में भाग लेने वाली सभी टीमों की सुविधा सुनिश्चित करते हुए सर्वोत्तम संभव सुविधाएं प्रदान करने का हर प्रयास किया.