विज्ञापन
विशेष लिंक

बिहार वोटर लिस्ट विवाद: सुप्रीम कोर्ट में बड़ी बहस, क्या आज आएगा फैसला?

एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (Special Intensive Revision) चुनाव आयोग की वह विशेष प्रक्रिया है, जिसके तहत मतदाता सूची को अपडेट किया जा रहा है. हालांकि विपक्षी दलों की तरफ से इसका विरोध किया जा रहा है.

Read Time: 2 mins
Share
बिहार वोटर लिस्ट विवाद: सुप्रीम कोर्ट में बड़ी बहस, क्या आज आएगा फैसला?
  • सुप्रीम कोर्ट में बिहार की विशेष गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण से जुड़े मामलों पर सुनवाई हो रही है
  • EC को आधार कार्ड, वोटर आईडी और राशन कार्ड को वैध दस्तावेज मानने के निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही दिए थे
  • SC ने चुनाव आयोग से लगभग पैंसठ लाख नामों की कटौती पर विस्तृत स्पष्टीकरण मांगा है जो विवाद का मुख्य मुद्दा है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नई दिल्ली:

बिहार की विशेष गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण (SIR) को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज एक महत्वपूर्ण सुनवाई चल रही है, जहां कई याचिकाओं पर बहस हो रही है. न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाला बागची की पीठ में यह सुनवाई चल रही है. अदालत ने पहले से चुनाव आयोग (ECI) को निर्देश दिया था कि वह आधार कार्ड, वोटर ID और राशन कार्ड को वैध दस्तावेजों के तौर पर स्वीकार करे, ताकि पुनरीक्षण प्रक्रिया अधिक व्यापक और निष्पक्ष हो सके.  इसके साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने ECI से लगभग 65 लाख नामों की कटौती को लेकर विस्तृत स्पष्टीकरण मांगा था, और यह मामला आज सुनवाई के दौरान प्रमुख मुद्दा बना हुआ है.

एसआईआर क्या है?

एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (Special Intensive Revision) चुनाव आयोग की वह विशेष प्रक्रिया है, जिसके तहत मतदाता सूची को अपडेट और शुद्ध किया जाता है। इसमें नए पात्र मतदाताओं के नाम जोड़े जाते हैं, मृत या स्थानांतरित हो चुके लोगों के नाम हटाए जाते हैं और गलतियों को सुधारा जाता है.

आम तौर पर मतदाता सूची का वार्षिक पुनरीक्षण होता है, लेकिन एसआईआर एक गहन और लक्षित अभियान होता है, जो किसी विशेष राज्य या क्षेत्र में व्यापक पैमाने पर चलाया जाता है.  बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले यह प्रक्रिया शुरू की गई, ताकि मतदाता सूची को सही और अद्यतन किया जा सके. 

इसमें बूथ-स्तरीय अधिकारी (BLO) घर-घर जाकर सत्यापन करते हैं, दस्तावेज मांगते हैं और मतदाता की पात्रता की जांच करते हैं. पात्रता साबित करने के लिए आधार, वोटर आईडी, राशन कार्ड जैसे दस्तावेज मांगे जाते हैं. 

एसआईआर का मकसद है चुनाव में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करना. लेकिन बिहार में यह प्रक्रिया विवादों में आ गई है, क्योंकि ड्राफ्ट सूची में करीब 65 लाख नाम हटाए जाने का दावा किया गया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
SIR, Special Intensive Revision, Bihar Voter List, Supreme Court
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com