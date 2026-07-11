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12 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म का आरोप, बिहार का पानीपुरी वाला गिरफ्तार; असम में POCSO के तहत केस दर्ज

असम के सिवसागर में 12 वर्षीय बच्ची से कथित दुष्कर्म के मामले में बिहार निवासी 48 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने POCSO एक्ट और BNS की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

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12 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म का आरोप, बिहार का पानीपुरी वाला गिरफ्तार; असम में POCSO के तहत केस दर्ज
सिवसागर में नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप: बिहार निवासी पानीपुरी वाला गिरफ्तार, POCSO एक्ट के तहत दर्ज हुआ मामला
प्रतीकात्मक फाइल फोटो
सिवसागर:

POCSO Case: असम के सिवसागर जिले से एक बेहद संवेदनशील और चिंताजनक मामला सामने आया है. पुलिस ने 12 वर्षीय बच्ची के साथ कथित दुष्कर्म के आरोप में बिहार के समस्तीपुर निवासी 48 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया है. आरोपी सिवसागर थाना क्षेत्र में किराये के मकान में रहकर पानीपुरी बेचने का काम करता था. पुलिस के अनुसार बच्ची के माता-पिता दिहाड़ी मजदूर हैं और उनके काम पर जाने के दौरान आरोपी ने कथित रूप से घर में प्रवेश कर वारदात को अंजाम दिया. मामला तब सामने आया जब बच्ची की तबीयत बिगड़ गई और परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे. शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

पानीपुरी विक्रेता पर गंभीर आरोप

पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी की उम्र 48 वर्ष है और वह बिहार के समस्तीपुर जिले का रहने वाला है. वह सिवसागर में किराये के मकान में रहकर पानीपुरी बेचने का काम करता था. बताया गया है कि आरोपी का घर पीड़ित परिवार के पड़ोस में था, जिससे उसे परिवार की दिनचर्या की जानकारी थी.

Sivasagar POCSO Case: पानीपुरी वाला गिरफ्तार (प्रतीकात्मक फाइल फोटो)

Sivasagar POCSO Case: पानीपुरी वाला गिरफ्तार (प्रतीकात्मक फाइल फोटो)

माता-पिता की अनुपस्थिति का उठाया कथित फायदा

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक बच्ची के माता-पिता रोज सुबह मजदूरी के लिए घर से बाहर चले जाते थे. इस दौरान बड़ी बेटी घर पर रहकर अपने छोटे भाई-बहनों की देखभाल करती थी. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मोइदुल इस्लाम के अनुसार, आरोपी ने इसी स्थिति का फायदा उठाया और बच्ची के घर में प्रवेश कर कथित रूप से कई बार अपराध किया.

तबीयत बिगड़ने पर खुला मामला

जानकारी के अनुसार शुक्रवार को बच्ची ने पेट में तेज दर्द की शिकायत की. इसके बाद परिजन उसे अस्पताल लेकर गए. घटना की जानकारी मिलने के बाद परिवार ने दोपहर में सिवसागर थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई. शिकायत के आधार पर पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी.

POCSO एक्ट के तहत कार्रवाई

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 65(1) और बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम (POCSO Act) की धारा 4 के तहत मामला दर्ज किया है. मामला दर्ज होने के बाद आरोपी फरार हो गया था, लेकिन स्थानीय लोगों की मदद से उसे खोज निकाला गया और पुलिस के हवाले कर दिया गया.

आरोपी को कोर्ट में किया गया पेश

पुलिस ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया है. उसका बयान भी दर्ज कर लिया गया है. वहीं पीड़ित बच्ची का उपचार जारी है. चिकित्सकीय परीक्षण के आदेश दिए गए हैं और उसकी स्थिति सामान्य होने के बाद न्यायालय की निगरानी में बयान दर्ज किया जाएगा.

जांच जारी

पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटा लिए हैं और मामले की विस्तृत जांच जारी है. अधिकारियों का कहना है कि सभी तथ्यों की जांच के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल बच्ची के स्वास्थ्य और न्यायिक प्रक्रिया को प्राथमिकता दी जा रही है.

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