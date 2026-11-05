कटिहार पुलिस लाइन में घुसा नकली पुलिसकर्मी, 12 दिन बाद शक हुआ तो खुल गई बड़ी पोल

कटिहार में पुलिस की सतर्कता के दौरान एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां एक युवक पिछले 12 दिनों से खुद को पुलिसकर्मी बताकर पुलिस लाइन में रह रहा था. शुरुआत में किसी को उस पर संदेह नहीं हुआ, लेकिन उसकी गतिविधियों को लेकर कुछ सवाल उठने के बाद पुलिस ने उससे पूछताछ की. जांच के दौरान पता चला कि वह असली पुलिसकर्मी नहीं बल्कि फर्जी पहचान के सहारे वहां रह रहा था.

सहरसा का रहने वाला है आरोपी

पुलिस के अनुसार गिरफ्तार युवक की पहचान दीपक कुमार के रूप में हुई है. वह मूल रूप से बिहार के सहरसा जिले का रहने वाला है. पूछताछ में उसके पास से मिले दस्तावेजों और उसके बयानों की भी जांच की जा रही है. फिलहाल यह साफ नहीं हो सका है कि वह पुलिस लाइन में रहकर क्या करना चाहता था और उसका असली उद्देश्य क्या था.

हाई सिक्योरिटी जोन में घुसपैठ से बढ़ी चिंता

सदर डीएसपी ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस इस बात की गंभीरता से जांच कर रही है कि आखिर वह इतने दिनों तक पुलिस लाइन में कैसे रह सका. पुलिस लाइन को हाई सिक्योरिटी जोन माना जाता है, जहां आम लोगों की पहुंच सीमित होती है. ऐसे में एक फर्जी पुलिसकर्मी का वहां रहना सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है.

हर पहलू से जांच में जुटी पुलिस

कटिहार के सहायक थाना क्षेत्र स्थित पुलिस लाइन में हुई इस घटना के बाद पुलिस अब सुरक्षा व्यवस्था की भी समीक्षा कर रही है. अधिकारियों का कहना है कि आरोपी के मकसद और उसके संभावित संपर्कों का पता लगाया जा रहा है. जांच पूरी होने के बाद ही पूरे मामले की तस्वीर साफ हो सकेगी.



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