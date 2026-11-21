सतर्कता जांच ब्यूरो ने शनिवार को बिहार के भागलपुर जिले में जिला शिक्षा कार्यालय की मध्याह्न भोजन (एमडीएम) शाखा से जिला कार्यक्रम प्रबंधक (डीपीएम) मनोज कुमार सिंह को 1.10 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया.पटना की विजिलेंस टीम ने कोर्ट परिसर में स्थित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद एमडीएम शाखा में छापेमारी की. इस गिरफ्तारी से शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया.

विजिलेंस विभाग के अनुसार, यह कार्रवाई ब्लॉक रिसोर्स पर्सन रजनीश कुमार दास की शिकायत पर की गई. उन्होंने आरोप लगाया था कि मनोज कुमार सिंह ने उनसे पैसों की मांग की थी. शिकायत मिलने के बाद, विजिलेंस इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने इन आरोपों की जांच की.जांच के बाद मामला दर्ज किया गया और विजिलेंस के पुलिस अधीक्षक (एसपी) के निर्देश पर एक छापेमारी टीम का गठन किया गया. इसके बाद, शनिवार को यह टीम डीपीएम कार्यालय पहुंची और मनोज कुमार सिंह को 1.10 लाख रुपए की कथित रिश्वत की रकम के साथ पकड़ लिया. बाद में उन्हें मेडिकल जांच के लिए सदर अस्पताल ले जाया गया.

सतर्कता विभाग के पुलिस उपाधीक्षक रामविलास सिंह ने गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए बताया कि शिकायतकर्ता ने रिश्वत मांगे जाने के आरोपों के साथ ब्यूरो से संपर्क किया था.सत्यापन के बाद, टीम ने एक अभियान चलाया और डीपीएम को 1.10 लाख रुपए के साथ गिरफ्तार कर लिया. इस बीच, शिकायतकर्ता के अपने प्रशासनिक पद के बारे में भी जानकारी सामने आई है. रजनीश कुमार दास शिक्षा विभाग में 'ब्लॉक रिसोर्स पर्सन' के पद पर कार्यरत हैं.

कुछ दिन पहले, वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों के बाद, जिला मजिस्ट्रेट के निर्देश पर उनके मासिक मानदेय का कुछ हिस्सा काटने का आदेश जारी किया गया था. उन्हें अगले आदेश तक जिला कार्यालय से संबद्ध भी कर दिया गया था.हालांकि, इन प्रशासनिक कार्रवाइयों और रिश्वत की शिकायत के बीच कोई संबंध होने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

मनोज कुमार सिंह ने इन आरोपों से इनकार किया है और दावा किया है कि उन्हें एक साजिश के तहत फंसाया गया है. उन्होंने कहा कि जिला मजिस्ट्रेट के निर्देश पर रजनीश कुमार दास के खिलाफ कार्रवाई शुरू की जा रही थी, जिसमें उन्हें नौकरी से निकाला जाना भी शामिल हो सकता था.गिरफ्तार अधिकारी ने यह भी दावा किया कि एक रसोइए ने उनकी सहमति के बिना उनके बैंक खाते में 60,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए थे. उन्होंने बताया कि बाद में उन्होंने गूगल पे के जरिए वह रकम वापस कर दी. उन्होंने तर्क दिया कि कोई भी व्यक्ति बिना पूर्व अनुमति के किसी दूसरे के खाते में पैसे भेज सकता है.रिश्वत के आरोपों को लेकर सतर्कता विभाग की जांच चल रही है.