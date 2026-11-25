वैभव सूर्यवंशी के मंगलवार को यूएई के गेंदबाजों के 'कत्ल-ए-आम' के बाद विश्व क्रिकेट हैरान है. आम फैंस छोड़ दीजिए, खेल के दिग्गज कोच उन्हें डिकोड करने में जुटे हैं, लेकिन वैभव के साथ काम कर चुके कोच जानते हैं कि इस किशोर में क्या छिपा है. बिहार के कोच अशोक कुमार जिन्होंने मनीष ओझा के साथ मिलकर इस किशोर के साथ क़रीब से काम किया है का मानना है कि बड़ी तस्वीर अभी सामने आनी बाकी है. अशोक ने एक अखबार से बातचीत में कहा, 'वैभव बड़ी मछली है और तालाब छोटा है उसके लिए, वो पैदा हुआ है समंदर के लिए. अभी वो बस एक छोटे से तालाब में है.' अशोक ने कहा, 'वैभव सूर्यवंशी विस्फोटक हैं, फिर भी उनकी हरकतें बेहद कम हैं. पिछले 18 महीनों में उन्होंने जिस तरह के अधिकार के साथ बैक-ऑफ-अ-लेंथ और लेंथ गेंदों को सीधे मैदान में धराशायी किया है, वैसा बहुत कम बल्लेबाज़ कर पाए हैं. असाधारण शक्ति पैदा करने के लिए उन्हें बड़े क़दम या जटिल ट्रिगर मूवमेंट्स की ज़रूरत नहीं होती. कई बार बस वज़न का संतुलन बदलने और उन लंबे हाथों (लॉन्ग लीवर्स) से ही काम हो जाता है.'

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पावर हिटिंग कोच जूलियन वुड

वहीं, पावर-हिटिंग कोच जूलियन वुड कहते हैं, 'लोग शिकायत करते हैं कि बहुत ज़्यादा छक्के और चौके लग रहे हैं और मैदान बहुत छोटे हैं. लेकिन हक़ीक़त यह है कि बल्लेबाज़ी में बड़े पैमाने पर विकास हुआ है और यह बहुत तेज़ी से विकसित हो रही है. बल्लेबाज़ अब लेंथ गेंदों पर भी प्रहार कर रहे हैं. एकमात्र गेंद जिसे आप वास्तव में नहीं मार सकते, वह यॉर्कर है.'

पावर हिटिंग कोच जूलियन ने कहा,'आईपीएल में वैभव को देखिए. उन्होंने पहली ही गेंद पर जसप्रीत बुमराह को छक्का मारा और पैट कमिंस को भी छक्का जड़ा. यह लगभग ऐसा है जैसे सम्मान की कमी हो, लेकिन वह जानते हैं कि अगर गेंदबाज़ चूकता है, तो वह उसे छक्का मार सकते हैं.' उन्होंने कहा, 'यदि आप वैभव के बाउंड्री मारने के पैटर्न को देखें, तो वह पूरे मैदान में मारते हैं, मिड-ऑफ़ से लेकर फ़ाइन लेग तक. अगर आपको उन्हें वाइड गेंद डालनी है, तो आपको शायद वाइड और फुल गेंद डालनी होगी. लेकिन आपको उस गेंद को पूरी सटीकता से डालना होगा. गेंदबाज़ों के साथ समस्या यह है कि जब वे चूकते हैं, तो गेंद सिर्फ चौके के लिए नहीं जाती, बल्कि वह छक्के के लिए जाती है. इससे उन पर ज़बरदस्त दबाव पड़ता है. बल्लेबाज़ों और गेंदबाज़ों दोनों की मानसिकता बदल गई है. बल्लेबाज़ अब सोचते हैं. अगर वह चूकता है, तो मैं उसे छक्का मारने जा रहा हूं.'

वैभव के मेन्टॉर जुबिन भरूचा

वहीं, सूर्यवंशी के मेन्टॉर्स में से एक ज़ुबिन भरूचा ने बताया है कि यह किशोर कैसे असाधारण शक्ति के साथ लेंथ गेंदों को हिट करने में कामयाब रहता है. उन्होंने इसका श्रेय सूर्यवंशी के कसे हुए ऊपरी शरीर, कमर के गहरे झुकाव और पिछले पैर पर लोड किए गए वज़न को दिया है, जो उनके सिर को गेंद की लाइन से बाहर रखने और ऑफ़ स्टंप के बाहर की गेंदों को सीधे उनकी नज़र की सीध में लाने की अनुमति देता है.

भरूचा ने समझाया, 'जो चीज़ उन्हें यह हासिल करने में सक्षम बनाती है, वह है उनका बेहतरीन ढंग से कसा हुआ ऊपरी हिस्सा, साथ ही उनके स्विंग के शीर्ष पर धड़ में काफ़ी झुकाव. इससे उनका सिर ज़्यादातर गेंदों की लाइन से बाहर निकल पाता है.'

उन्होंने कहा, 'यह सब कूल्हे के आगे न खिसकने से होता है और इससे वह एक पैर पर इतनी मज़बूत कसी हुई स्थिति में बने रह पाते हैं, जहां से वह कूल्हे और कंधे का वह अलगाव (हिप-एंड-शोल्डर सेपरेशन) पैदा कर सकते हैं और हर गेंद पर हमला कर सकते हैं. वह लगभग अपना सारा वज़न पिछले पैर पर डाले रखने के साथ, सूर्यवंशी अपने कूल्हों की आगे की गति को सीमित करते हैं और अगले पैर पर वज़न स्थानांतरित करने के पारंपरिक तरीके से बचते हैं. उनका अगला पैर अक्सर केवल मामूली रूप से हिलता है और अपेक्षाकृत बिना वज़न के रहता है, जिससे वह अपने पैर को बाहर की ओर खोलकर और टखने को मोड़कर शॉट्स पूरे कर पाते हैं.'

भरूचा ने कहा, 'वह प्रभावी रूप से एक पैर पर खेल रहे हैं, जिसका अपने आप में यह मतलब है कि वज़न पीछे ही रहना चाहिए'. यह तकनीक सूर्यवंशी को गेंद की लाइन के अंदर अपना शरीर रखने की भी अनुमति देती है जबकि उनके हाथ और बल्ला स्टंप्स के सामने काम करते हैं. यह एक ऐसी खासियत है, जिसकी जिसकी तुलना भरूचा पूर्व महान खिलाड़ियों डॉन ब्रेडमैन और ग्रीम पॉलॉक से तुलना करते हैं.

उन्होंने कहा, 'यह उनकी पीठ के गहरे झुकाव के कारण होता है, जिससे उनके हाथ स्टंप्स के सामने काम कर पाते हैं. ठीक अतीत के कुछ महान खिलाड़ियों की तरह. वे यह सुनिश्चित करने के लिए लेग स्टंप से काफ़ी बाहर खड़े होते थे कि बल्ला स्टंप्स के सामने चले जबकि शरीर लाइन के काफ़ी अंदर रहे. इसके परिणामस्वरूप ब्रेडमैन अपने पूरे करियर में 10 से भी कम बार एलबीडब्ल्यू आउट हुए, जबकि ग्रीम पॉलॉक जैसे खिलाड़ी कभी एलबीडब्ल्यू आउट ही नहीं हुए. सूर्यवंशी की पीठ का गहरा झुकाव इस विशेषता को और उभारता है. भले ही वह लेग-स्टंप के बाहर का गार्ड नहीं लेते, लेकिन फिर भी वह क्रीज़ पर इन पूर्व महान खिलाड़ियों जैसी ही परिस्थिति हासिल करने में सक्षम हैं.'

उन्होंने आगे कहा, 'यह सब कूल्हे के आगे न खिसकने से होता है, और इससे वह एक पैर पर इतनी मज़बूत कसी हुई स्थिति में बने रह पाते हैं, जहां से वह कूल्हे और कंधे का वह अलगाव पैदा कर सकते हैं और हर गेंद पर हमला कर सकते हैं.' भरूचा का मानना है कि इससे सूर्यवंशी किसी खास लेंथ के प्रति जल्दी ही खेलने से बचते हैं और इसके बजाय लगभग हर गेंद को रन बनाने के अवसर में बदल देते हैं.'



जूलियन ने की बेसबॉल खिलाड़ी के स्विंग से तुलना

इस बीच, 'जूलियन वुड उनके बल्ले के स्विंग की तुलना एक बेसबॉल खिलाड़ी के स्विंग से करते हैं, उन्होंने कहा, 'यदि आप वैभव को देखें, तो जिस तरह उनके हाथ ऊपर आते हैं वह बिल्कुल एक बेसबॉल बल्लेबाज़ की तरह है. उनका बल्ला लंबवत (परपेंडिकुलर) से आगे निकल जाता है, जो एक ऐसी चीज़ है जिसे आप ज़रूरी नहीं कि कोचिंग से सिखा सकें. लेकिन वह बल्ले की गंभीर गति पैदा कर सकते हैं क्योंकि उनका बल्ला सामने की ओर और आगे जाता है, इसलिए उनके पास गेंद के ज़रिए अपने हाथों को तेज़ी से घुमाने और गति पैदा करने के लिए अधिक जगह होती है.'