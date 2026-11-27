MI New Captain Announcement Live Updates: आईपीएल 2027 से पहले मुंबई इंडियंस (MI) आज शाम अपने नए कप्तान के नाम की घोषणा करेगी. टीम के पूर्व कप्तान हार्दिक पांड्या को इसी महीने पंजाब किंग्स (PBKS) में ट्रेड कर दिया गया था, जिसके बाद से यह पद खाली है. ताजा जानकारी के अनुसार, पूर्व कप्तान रोहित शर्मा के एक बार फिर टीम की कमान संभालने की संभावना है. तिलक वर्मा के उप-कप्तान बनने की भी उम्मीद है. नेतृत्व की भूमिका के लिए अन्य दावेदारों में सूर्यकुमार यादव शामिल हैं, जिनकी कप्तानी में भारत ने इस साल टी20 वर्ल्ड कप जीता था. इसके अलावा, तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह भी इस दौड़ में हैं, जिन्होंने धर्मशाला में पीबीकेएस के खिलाफ आईपीएल 2026 के मैच में एमआई की कप्तानी की थी.

अगर ऐसा होता है, तो यह रोहित की मुख्य भूमिका में वापसी होगी. उन्होंने एक दशक से भी ज्यादा समय तक एमआई की कप्तानी की और टीम को साल 2013, 2015, 2017, 2019 और 2020 में आईपीएल खिताब जिताए. इस तरह, वह आईपीएल इतिहास में कप्तान के तौर पर सबसे ज्यादा ट्रॉफियां जीतने के मामले में महेंद्र सिंह धोनी की बराबरी पर आ गए हैं.

नेतृत्व में यह बदलाव हार्दिक पांड्या की कप्तानी में खेले गए आईपीएल 2026 सीजन के बेहद खराब प्रदर्शन के बाद हो रहा है. मुंबई ने अपने 14 लीग मुकाबलों में से केवल चार जीते और 10 टीमों की अंक तालिका में नौवें स्थान पर रही, जिससे उनके छठे खिताब का इंतजार और लंबा हो गया.