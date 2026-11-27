MI New Captain Announcement Live Updates: आईपीएल 2027 से पहले मुंबई इंडियंस (MI) आज शाम अपने नए कप्तान के नाम की घोषणा करेगी. टीम के पूर्व कप्तान हार्दिक पांड्या को इसी महीने पंजाब किंग्स (PBKS) में ट्रेड कर दिया गया था, जिसके बाद से यह पद खाली है. ताजा जानकारी के अनुसार, पूर्व कप्तान रोहित शर्मा के एक बार फिर टीम की कमान संभालने की संभावना है. तिलक वर्मा के उप-कप्तान बनने की भी उम्मीद है. नेतृत्व की भूमिका के लिए अन्य दावेदारों में सूर्यकुमार यादव शामिल हैं, जिनकी कप्तानी में भारत ने इस साल टी20 वर्ल्ड कप जीता था. इसके अलावा, तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह भी इस दौड़ में हैं, जिन्होंने धर्मशाला में पीबीकेएस के खिलाफ आईपीएल 2026 के मैच में एमआई की कप्तानी की थी.
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अगर ऐसा होता है, तो यह रोहित की मुख्य भूमिका में वापसी होगी. उन्होंने एक दशक से भी ज्यादा समय तक एमआई की कप्तानी की और टीम को साल 2013, 2015, 2017, 2019 और 2020 में आईपीएल खिताब जिताए. इस तरह, वह आईपीएल इतिहास में कप्तान के तौर पर सबसे ज्यादा ट्रॉफियां जीतने के मामले में महेंद्र सिंह धोनी की बराबरी पर आ गए हैं.
नेतृत्व में यह बदलाव हार्दिक पांड्या की कप्तानी में खेले गए आईपीएल 2026 सीजन के बेहद खराब प्रदर्शन के बाद हो रहा है. मुंबई ने अपने 14 लीग मुकाबलों में से केवल चार जीते और 10 टीमों की अंक तालिका में नौवें स्थान पर रही, जिससे उनके छठे खिताब का इंतजार और लंबा हो गया.
MI New Captain Announcement Live Updates: कप्तानी से पहले MI ने अपने कोचिंग स्टाफ में भी बड़ा बदलाव
फ्रेंचाइजी ने अपने कोचिंग स्टाफ में भी बड़ा बदलाव किया है. नए सदस्यों में कीरोन पोलार्ड (हेड कोच), रॉबिन उथप्पा (बैटिंग कोच), मिशेल मैक्लेनघन (बॉलिंग कोच), टी. दिलीप (फील्डिंग कोच) और धवल कुलकर्णी (डेवलपमेंट बॉलिंग कोच) शामिल हैं. ये सभी 16 दिसंबर को गोवा में होने वाले मिनी ऑक्शन की तैयारियों में जुटे हैं.
MI New Captain Announcement Live Updates: रोहित शर्मा की पहली आईपीएल टीम कौन थी? यहां जानिए
रोहित शर्मा ने अपने आईपीएल करियर की शुरुआत 2008 में डेक्कन चार्जर्स के साथ की थी. वह टीम के अहम खिलाड़ियों में शामिल थे और 2009 में उप-कप्तान के रूप में आईपीएल ट्रॉफी जीतने वाली टीम का हिस्सा रहे थे.
MI New Captain Announcement Live Updates: मुंबई इंडियंस ने रोहित शर्मा को कितने पैसे में खरीदा था?
मुंबई इंडियंस ने रोहित शर्मा को 2011 की आईपीएल नीलामी में 20 लाख अमेरिकी डॉलर (करीब 9.06 करोड़ रुपये) में खरीदा था. रोहित ने अपने आईपीएल करियर की शुरुआत 2008 में डेक्कन चार्जर्स के साथ की थी और 2009 में टीम के उप-कप्तान रहते हुए खिताब भी जीता था. मुंबई इंडियंस से जुड़ने के बाद वह फ्रेंचाइजी के सबसे बड़े खिलाड़ियों में शामिल हो गए. उनकी सैलरी भी लगातार बढ़ती रही.
2014-2017 के बीच उन्हें 12.5 करोड़ रुपये, 2018-2021 में 15 करोड़ रुपये, 2022-2024 में 16 करोड़ रुपये और 2025-2026 सीजन में 16.3 करोड़ रुपये प्रति सीजन मिले. बाद में उनकी कप्तानी में मुंबई इंडियंस ने 2013, 2015, 2017, 2019 और 2020 में पांच आईपीएल खिताब जीतकर इतिहास रच दिया.
MI New Captain Announcement Live Updates: MI ने रोहित शर्मा की कप्तानी में कब-कब जीता है खिताब?
रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस के इतिहास के सबसे सफल कप्तान हैं. उनकी कप्तानी में टीम ने IPL 2013, 2015, 2017, 2019 और 2020 का खिताब अपने नाम किया. रोहित ने मुंबई इंडियंस को एक मजबूत और चैंपियन टीम के रूप में स्थापित किया तथा उनकी अगुवाई में फ्रेंचाइजी ने लगातार सफलता हासिल की.
पांच ट्रॉफियों के साथ वह आईपीएल इतिहास में सबसे सफल कप्तानों में शामिल हैं और इस मामले में महेंद्र सिंह धोनी के साथ बराबरी पर हैं.
रोहित शर्मा की कप्तानी में मुंबई इंडियंस (MI) ने 5 बार IPL खिताब (2013, 2015, 2017, 2019 और 2020) जीते हैं.
2013: रोहित शर्मा के कप्तान बनने के बाद MI ने अपना पहला IPL खिताब जीता.
2015: टीम ने दूसरी बार ट्रॉफी अपने नाम की.
2017: मुंबई इंडियंस ने तीसरा IPL खिताब जीता.
2019: टीम चौथी बार चैंपियन बनी.
2020: रोहित की अगुवाई में MI ने पांचवां खिताब जीता, जो 2020 के बाद टीम का आखिरी खिताब रहा.
MI New Captain Announcement Live Updates: मुंबई इंडियंस के नए कप्तान का ऐलान कब होगा?
मुंबई इंडियंस आज शाम अपने नए कप्तान के नाम का आधिकारिक ऐलान कर सकती है. रोहित की जगह पांड्या को कप्तान बनाने के एमआई के फैसले की काफी आलोचना हुई थी. अब जब पांड्या पीबीकेएस में जा रहे हैं, तो शुक्रवार की इस घोषणा से एमआई के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत मानी जा रही है. टीम का लक्ष्य 2027 में अपने लंबे समय से चले आ रहे ट्रॉफी के सूखे को खत्म करना है.
MI New Captain Announcement Live Updates: क्या रोहित शर्मा को मिलेगा MI की कप्तानी का कमान?
आईपीएल 2027 से पहले मुंबई इंडियंस (MI) आज शाम अपने नए कप्तान के नाम की घोषणा करेगी. टीम के पूर्व कप्तान हार्दिक पांड्या को इसी महीने पंजाब किंग्स (PBKS) में ट्रेड कर दिया गया था, जिसके बाद से यह पद खाली है.
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