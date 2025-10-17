विज्ञापन
दरभंगा की जाले सीट पर कांग्रेस का यू टर्न: नौशाद की जगह अब ऋषि मिश्रा होंगे उम्मीदवार : सूत्र

बड़े नामों में बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम को कुटुंबा से, विधायक दल के नेता शकील अहमद खान को कदवा से, मुजफ्फरपुर से विजेंद्र चौधरी, भागलपुर से अजीत शर्मा एक बार फिर मैदान में उतारा गया है. पहली लिस्ट में सत्रह मौजूदा विधायकों में से ग्यारह को टिकट दिया गया है. 

दरभंगा की जाले सीट पर कांग्रेस का यू टर्न: नौशाद की जगह अब ऋषि मिश्रा होंगे उम्मीदवार : सूत्र
  • कांग्रेस और आरजेडी के बीच जाले सीट पर उम्मीदवार को लेकर विवाद के कारण पहले भी चुनाव में नुकसान हुआ था.
  • बीजेपी ने जाले सीट से जीवेश मिश्रा को उम्मीदवार बनाया है, जो वर्तमान में बिहार सरकार में मंत्री हैं.
  • कांग्रेस ने पहले चरण के लिए 48 उम्मीदवारों की सूची जारी की है, जिसमें कई प्रमुख नेताओं को टिकट मिला है.
दरभंगा की जाले सीट पर कांग्रेस ने यू टर्न ले लिया है. जानकारी मिली है कि जाले से कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार का टिकट वापस ले लिया है. नौशाद की जगह अब ऋषि मिश्रा कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे.  आरजेडी नेता ऋषि मिश्रा को कांग्रेस ने उम्मीदवार बना दिया है. विवाद के बाद नौशाद की टिकट काटी गई है. राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान नौशाद के मंच से ही पीएम मोदी की मां को गाली दी गई थी, जिसके बाद काफ़ी विवाद हुआ था.

नौशाद का नाम राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान चर्चा में आया था, जब इनके मंच से पीएम मोदी की माँ के लिए अपशब्द कहे गए थे. इस सीट को लेकर कांग्रेस और आरजेडी में भी अंत तक खींचतान चलती रही. बीते विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने यहां से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष मशकूर उस्मानी को उम्मीदवार बनाया था. तब उनको लेकर भी विवाद हुआ था. 

पिछली बार भी जाले सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार से मचा था बवाल

बीजेपी ने आरोप लगाया था कि उस्मानी ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर का समर्थन किया था. इस विवाद का नुक़सान ना केवल उस्मानी को उठाना पड़ा बल्कि पूरे मिथिलांचल इलाके में कांग्रेस–आरजेडी को नुक़सान हुआ. इस बार भी जाले विधानसभा की सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार से जुड़े विवाद को बीजेपी चुनाव में हवा दे सकती है.

जाले से बीजेपी के जीवेश मिश्रा उम्मीदवार, सरकार में भी मंत्री

पीएम की माँ को कहे गए अपशब्द के ख़िलाफ़ बीजेपी ने तब बिहार बंद तक  बुलाया था. हालांकि कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि गाली कांड में नौशाद की कोई भूमिका नहीं थी बल्कि ये उनके खिलाफ की गई साज़िश है थी. दरभंगा जिले की जाले सीट पर पहले चरण में मतदान होना है. शुक्रवार को नामांकन का आख़िरी दिन है. यहाँ से बीजेपी के उम्मीदवार जीवेश मिश्रा हैं जो नीतीश सरकार में मंत्री भी हैं

बृहस्पतिवार रात ही कांग्रेस ने 48 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की थी.पहले चरण के नामांकन से ठीक पहले कांग्रेस पहले चरण की 24 और दूसरे चरण की 24 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया.

कौन हैं पार्टी के बड़े नाम 

बड़े नामों में बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम को कुटुंबा से, विधायक दल के नेता शकील अहमद खान को कदवा से, मुजफ्फरपुर से विजेंद्र चौधरी, भागलपुर से अजीत शर्मा एक बार फिर मैदान में उतारा गया है. पहली लिस्ट में सत्रह मौजूदा विधायकों में से ग्यारह को टिकट दिया गया है. 

अलावा बेगूसराय से पूर्व विधायक अमिता भूषण और रोसड़ा से तमिलनाडु के पूर्व डीजीपी रहे बीके रवि को टिकट दिया गया है. दरभंगा की बेनीपुर सीट से मिथिलेश चौधरी को टिकट दिया गया है. इस सीट से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहे थे. 

