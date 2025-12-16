विज्ञापन
विशेष लिंक

बिहार में पकड़ी गई 'डमी टीचर', पैसों के लिए 'सोनी' से बनी 'हिना', एक गलती ने खोली पोल

समस्तीपुर बीएड कॉलेज में शिक्षक ट्रेनिंग में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है. हीना परवीन की जगह सोनी कुमारी नाम की महिला ट्रेनिंग लेने पहुंची, जिसे बायोमेट्रिक अटेंडेंस की चूक ने पकड़वा दिया. पढ़ें अविनाश कुमार की रिपोर्ट.

Read Time: 3 mins
Share
बिहार में पकड़ी गई 'डमी टीचर', पैसों के लिए 'सोनी' से बनी 'हिना', एक गलती ने खोली पोल
हीना परवीन की जगह सोनी कुमारी नाम की महिला ट्रेनिंग लेने पहुंची और पकड़ी गई.
NDTV Reporter

Bihar News: बिहार के समस्तीपुर से सोमवार को एक गंभीर मामला सामने आया है, जिसने शिक्षा विभाग में होने वाले बड़े फर्जीवाड़े की ओर इशारा किया है. यहां एक सरकारी टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में एक महिला नकली पहचान के साथ ट्रेनिंग लेने पहुंची, लेकिन कॉलेज के बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम ने उसकी पोल खोल दी.

क्या है पूरा मामला?

यह घटना समस्तीपुर बीएड कॉलेज की है, जहां शिक्षकों के लिए 15 दिसंबर से 19 दिसंबर तक 5 दिवसीय ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ था. आलमपुर के प्राइमरी उर्दू स्कूल की शिक्षिका हीना परवीन को इस अनिवार्य ट्रेनिंग में शामिल होना था. उनकी जगह, लगुनिया रधुकंठ निवासी सोनी कुमारी नामक महिला ट्रेनिंग लेने पहुंची. वह खुद शिक्षिका नहीं है. जब सोनी कुमारी ने हीना परवीन के नाम पर बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाने की कोशिश की, तो मशीन ने बार-बार 'मिसमैच' का सिग्नल दिया. कॉलेज कर्मियों को शक हुआ और उन्होंने कड़ाई से पूछताछ की. पूछताछ में सोनी कुमारी ने अपना असली नाम और ट्रेनिंग लेने का फर्जी इरादा स्वीकार किया.

पैसों के लालच में अपराध

गिरफ्तार सोनी कुमारी ने बताया कि उसे अनिता नामक एक महिला ने पैसों का लालच देकर हीना परवीन की जगह ट्रेनिंग में शामिल होने के लिए भेजा था. कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. पवन सिंह ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों और स्थानीय मुफस्सिल थाने को सूचना दी. मुफस्सिल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सोनी कुमारी को गिरफ्तार कर लिया.

पुलिस ने दर्ज की FIR

मामले में चौंकाने वाला मोड़ तब आया जब कॉलेज प्रिंसिपल डॉ. पवन सिंह ने केवल फर्जीवाड़ा करने वाली महिला के खिलाफ नहीं, बल्कि तीन महिलाओं के खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए आवेदन दिया. जिन तीन महिलाओं पर FIR की तलवार लटकी है उन्में सोनी कुमारी, अनिता कुमारी और हीना परवीन का नाम शामिल है. पुलिस यह मानकर चल रही है कि असली शिक्षिका हीना परवीन की सहमति और पैसों के लेन-देन के बिना यह फर्जीवाड़ा संभव नहीं हो सकता था.

और कर्मियों के शामिल होने का शक

प्रभारी एसपी संजय कुमार पांडेय ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया, 'बीएड कॉलेज के प्रिंसिपल की शिकायत पर महिला को हिरासत में लिया गया है. तीन महिलाओं को नामजद करते हुए FIR दर्ज की गई है. मामले में विभाग के कुछ अन्य कर्मियों के भी शामिल होने की आशंका है, जिसकी जांच की जा रही है.'

ये भी पढ़ें:- VIDEO: ट्यूशन से लौट रहे बच्चों को तेज रफ्तार कार ने रौंदा, 4 छात्रों की हालत गंभीर

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Bihar Dummy Teacher Scam, Samastipur Biometric Fraud, Teacher Training Imposter, Fake Teacher Arrested, Bihar News
Get App for Better Experience
Install Now