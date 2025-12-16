बिहार में पकड़ी गई 'डमी टीचर', पैसों के लिए 'सोनी' से बनी 'हिना', एक गलती ने खोली पोल

Bihar News: बिहार के समस्तीपुर से सोमवार को एक गंभीर मामला सामने आया है, जिसने शिक्षा विभाग में होने वाले बड़े फर्जीवाड़े की ओर इशारा किया है. यहां एक सरकारी टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में एक महिला नकली पहचान के साथ ट्रेनिंग लेने पहुंची, लेकिन कॉलेज के बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम ने उसकी पोल खोल दी.

क्या है पूरा मामला?

यह घटना समस्तीपुर बीएड कॉलेज की है, जहां शिक्षकों के लिए 15 दिसंबर से 19 दिसंबर तक 5 दिवसीय ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ था. आलमपुर के प्राइमरी उर्दू स्कूल की शिक्षिका हीना परवीन को इस अनिवार्य ट्रेनिंग में शामिल होना था. उनकी जगह, लगुनिया रधुकंठ निवासी सोनी कुमारी नामक महिला ट्रेनिंग लेने पहुंची. वह खुद शिक्षिका नहीं है. जब सोनी कुमारी ने हीना परवीन के नाम पर बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाने की कोशिश की, तो मशीन ने बार-बार 'मिसमैच' का सिग्नल दिया. कॉलेज कर्मियों को शक हुआ और उन्होंने कड़ाई से पूछताछ की. पूछताछ में सोनी कुमारी ने अपना असली नाम और ट्रेनिंग लेने का फर्जी इरादा स्वीकार किया.

पैसों के लालच में अपराध

गिरफ्तार सोनी कुमारी ने बताया कि उसे अनिता नामक एक महिला ने पैसों का लालच देकर हीना परवीन की जगह ट्रेनिंग में शामिल होने के लिए भेजा था. कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. पवन सिंह ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों और स्थानीय मुफस्सिल थाने को सूचना दी. मुफस्सिल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सोनी कुमारी को गिरफ्तार कर लिया.

पुलिस ने दर्ज की FIR

मामले में चौंकाने वाला मोड़ तब आया जब कॉलेज प्रिंसिपल डॉ. पवन सिंह ने केवल फर्जीवाड़ा करने वाली महिला के खिलाफ नहीं, बल्कि तीन महिलाओं के खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए आवेदन दिया. जिन तीन महिलाओं पर FIR की तलवार लटकी है उन्में सोनी कुमारी, अनिता कुमारी और हीना परवीन का नाम शामिल है. पुलिस यह मानकर चल रही है कि असली शिक्षिका हीना परवीन की सहमति और पैसों के लेन-देन के बिना यह फर्जीवाड़ा संभव नहीं हो सकता था.

प्रभारी एसपी संजय कुमार पांडेय ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया, 'बीएड कॉलेज के प्रिंसिपल की शिकायत पर महिला को हिरासत में लिया गया है. तीन महिलाओं को नामजद करते हुए FIR दर्ज की गई है. मामले में विभाग के कुछ अन्य कर्मियों के भी शामिल होने की आशंका है, जिसकी जांच की जा रही है.'

