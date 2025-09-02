PM मोदी को देख भावुक हुए बिहार बीजेपी अध्यक्ष, गमछे से बार-बार पोंछते दिखे आंसू

बिहार में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महागठबंधन के मंच से उनकी दिवंगत मां पर की गई अपमानजनक टिप्पणियों पर पहली बार सार्वजनिक प्रतिक्रिया दी. उन्होंने विपक्षी दलों पर तीखा हमला करते हुए कहा कि उनकी मां का राजनीति से कोई संबंध नहीं था, फिर भी उन्हें निशाना बनाया गया, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है. प्रधानमंत्री की भावनात्मक प्रतिक्रिया सुनकर बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल मंच पर भावुक हो गए. उनकी आंखों में आंसू थे और वे गमछा से आंसू पोछते नजर आए.

PM मोदी ने दरभंगा में हाल में ‘वोटर अधिकार यात्रा' के दौरान मंच से उनकी दिवंगत मां को अपशब्द कहे जाने से पैदा हुए विवाद पर पहली बार प्रतिक्रिया देते हुए विपक्षी दलों पर निशाना साधा और कहा कि उनकी मां को अपशब्द कहना उन लोगों के लिए बड़ी बात नहीं है जो ‘भारत माता' का अपमान करते हैं और ऐसे लोगों को दंडित किया जाना चाहिए.

PM मोदी ने कहा कि मेरी दिवंगत मां का राजनीति से कोई लेना-देना नहीं था तो उनका क्या दोष था. उनके लिए अपशब्द क्यों कहे गए? प्रधानमंत्री ने बिहार में स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं के लिए एक नयी सहकारी पहल के डिजिटल तरीके से उद्घाटन के मौके पर दिल्ली में एक सभा को संबोधित करते हुए ये टिप्पणियां कीं.

मोदी ने कहा, ‘‘बिहार मां जानकी की धरती है. यहां महिलाओं को हमेशा से सम्मान दिया गया है। यहीं छठ पूजा मनाई जाती है. राजद और कांग्रेस के मंच से मेरी मां को अपशब्द कहे गए. मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा. यह बिहार की मां-बेटियों का अपमान है. राज्य की जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी.