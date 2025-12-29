विज्ञापन
परबत्ता में कांग्रेस दफ्तर पर फहराया बीजेपी का झंडा, दोनों दलों के नेता आए आमने-सामने, जानें पूरा मामला

बिहार के खगड़िया जिले के परबत्ता में कांग्रेस के कार्यालय पर सोमवार को बीजेपी का झंडा फहराने लगा. इससे वहां हड़कंप मच गया. कांग्रेस नेताओं ने इस घटना पर कड़ा विरोध जताया. वहीं बीजेपी ने इस घटना में अपना हाथ होने से इनकार किया है.

खगड़िया:

बिहार के खगड़िया जिले के परबत्ता नगर पंचायत क्षेत्र में उस वक्त सियासी माहौल अचानक गरमा गया, जब कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के ऊपर भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) का झंडा लहराता देखा गया. यह दृश्य सामने आते ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जबरदस्त आक्रोश फैल गया. देखते ही देखते यह मामला जिलेभर में चर्चा का विषय बन गया और दोनों प्रमुख दल आमने-सामने आ गए.बीजेपी ने इस घटना में अपना हाथ होने से इनकार किया है. 

कांग्रेस नेताओं ने जताया विरोध

कांग्रेस नेताओं ने इस घटना को पार्टी की गरिमा, लोकतांत्रिक मर्यादाओं और राजनीतिक शिष्टाचार पर सीधा हमला करार दिया है.कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष प्रभाकर यादव ने कहा कि कांग्रेस कार्यालय केवल एक इमारत नहीं, बल्कि लोकतंत्र, आजादी और संविधान की विचारधारा का प्रतीक है. उसके ऊपर किसी दूसरी पार्टी का झंडा लगना न केवल अपमानजनक है, बल्कि यह राजनीतिक उकसावे की पराकाष्ठा है. उन्होंने प्रशासन से इस मामले की निष्पक्ष और त्वरित जांच कर दोषियों की पहचान कर कड़ी कार्रवाई की मांग की.

इस घटना की जानकारी मिलते ही कांग्रेस कार्यकर्ता दफ्तर के बाहर जमा हो गए. उन्होंने इसका विरोध जताया और प्रशासन से जवाबदेही की मांग की. इससे कुछ समय के लिए इलाके में माहौल तनावपूर्ण हो गया, हालांकि स्थानीय लोगों और वरिष्ठ नेताओं के समझाने के बाद स्थिति नियंत्रण में रही. कांग्रेस नेताओं ने आशंका जताई कि यदि समय रहते इस मामले की जांच नहीं हुई, तो भविष्य में ऐसी घटनाएं दोहराई जा सकती हैं, जो कानून-व्यवस्था के लिए भी चुनौती बनेंगी.

क्या कहना है बीजेपी का

वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है.बीजेपी के प्रखंड अध्यक्ष जयंत कुमार ने कहा कि इस घटना से उनकी पार्टी का कोई लेना-देना नहीं है. उन्होंने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस नेता बेवजह बीजेपी पर आरोप मढ़कर अपनी राजनीतिक विफलताओं और अंदरूनी कमजोरियों को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि बीजेपी लोकतंत्र और संवैधानिक मूल्यों में विश्वास रखने वाली पार्टी है, ऐसी हरकतें उसकी कार्यशैली का हिस्सा नहीं है. 

बीजेपी नेताओं ने इस घटना की निष्पक्ष जांच की मांग की, जिससे सच्चाई सामने आ सके और अफवाहों पर विराम लगे. उन्होंने आशंका जताई कि यह पूरा मामला किसी तीसरे पक्ष द्वारा राजनीतिक लाभ के लिए रचा गया हो सकता है, जिसका उद्देश्य दोनों दलों के बीच अविश्वास और टकराव पैदा करना है.

Bihar, Congress, BJP
