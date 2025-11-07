जनता महागठबंधन के साथ, NDA ने नहीं जीता यूथ का भरोसा... NDTV से बोले सांसद पप्पू यादव

Bihar Politics: बिहार विधानसभा चुनाव के बीच पूर्णिया सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने NDTV के एडिटर इन चीफ राहुल कंवल से खास बातचीत की है. इस बातचीत में पप्पू यादव ने कहा कि जनता महागठबंधन के साथ है. 35-40 वर्ष के यूथ महागठबंधन को वोट देना चाहती है. इसके पीछे कई परसेप्शन हैं. पेपर लीक जब हुआ, तब हमलोग लगातार उनके साथ थे. लेकिन बीजेपी और एनडीए यूथ के साथ खड़ी नहीं थी.

NDA ने यूथ का भरोसा नहीं जीताः पप्पू यादव

पप्पू यादव ने कहा कि एनडीए ने यूथ का भरोसा नहीं जीता. जब भी चुनाव आती है, कोई मुद्दा आता है कि एनडीए झूठ के अलावे सच का सहारा लेती ही नहीं है. आप केंद्रीय विश्वविद्यालय को ले लीजिए, आप IIT, IIM को ले लीजिए. यूथ की पीस, फ्यूचर के लिए कोई बात हुई ही नहीं.

पप्पू यादव ने आगे कहा कि आप गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि बिहार में क्या है. बिहार में का बा... बिहार में झूठ बा, जात-पात बा, भ्रष्टाचार बा, बाढ़ बा, बीमारी बा, गरीबी बा, अशिक्षा बा.

जंगलराज के डर पर पप्पू बोले- रामराज्य क्या होता है पूर्णिया से पूछिए

RJD आ गई तो जंगलराज आ जाएगा... इस सवाल पर पप्पू यादव ने कहा कि रामराज्य क्या होता है, यह पूर्णिया से पूछिए. यहां किसी के आंखों से आंसू नहीं गिरेगा. इलाज फ्री है, मेरे यहां. हर किसी के सुख-दूख में मैं हमेशा खड़ा रहता हूं. उसके लिए पप्पू यादव खड़ा है.

पैसा कहां से आता है... पप्पू यादव ने एनडीटीवी को बताया

पैसा कहां से आता है... इस पर पप्पू यादव ने कहा कि मैं एक जमींदार परिवार से आता हूं. मेरे बाबा ज्यूरी कोर्ट हुआ करते थे. आजादी के बाद 32 साल मुखिया रहे. मेरे पिता मुखिया रहे. हम लोग आनंदमार्गी है, किसी चीज की कमी नहीं है. जब पटना में बाढ़ आई तो हमने जमीन बेचकर लोगों में पैसा बांट दिया.

साढ़े 4 साल पर मोदी को बिहार याद आयाः पप्पू यादव

राहुल गांधी बीच चुनाव में गायब हो जाते हैं, इस सवाल पर पप्पू यादव ने कहा कि साढ़े 4 साल के बाद मोदी जी बिहार याद आया. आप प्राइम मीनिस्टर हैं, डबल इंजन की सरकार हैं. 5 साल पहले आए तो कहा कि बिहार में जितनी बंद फैक्ट्रियां है, उसे चालू करेंगे. लेकिन आज भी वो सब बंद है.

