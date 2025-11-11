Bihar Exit Polls Result: बिहार में कांग्रेस को मिल रही इतनी सीटें, जानें RJD से आगे है या पीछे

बिहार विधानसभा चुनाव के दोनों चरण संपन्न हो चुके हैं. अब इंतजार है तो बस चुनाव परिणाम का. 14 नवंबर को वोटों की गिनती के बाद साफ हो जाएगा कि जनादेश किसके साथ है. इस बीच बिहार चुनाव के एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ गए हैं. हर किसी की नजर इस बात पर टिकी है कि कांग्रेस को बिहार में क्या मिलने जा रहा है. इलेक्शन रिसर्च की अलग-अलग एजेंसियों ने एग्जिट पोल में यह बता दिया है कि बिहार में कांग्रेस को क्या मिलेगा.

NDTV के पोल ऑफ पोल्स में जहां NDA के खाते में 135-159 सीटें जाती दिख रही हैं. वहीं महागठबंधन को 75-101 सीटें मिलने का अनुमान है. बात अगर कांग्रेस की करें तो उसे 9-18 सीटें मिलने का अनुमान पीपुल्स पल्स एग्जिट पोल में जताया गया है. इसके अलावा अन्य के खाते में 0-5 सीटें जाती दिख रही हैं. एग्जिट पोल्स में कांग्रेस के लिए क्या है, ये सामने आ चुका है. कांग्रेस पार्टी के लिए एग्जिल पोल्स में अच्छी खबर है या बुरी, ये पता चल गया है. पीपुल्स पल्स के एग्जिट पोल में कांग्रेस आरजेडी से काफी पीछे है. आरजेडी के खाते में 62-69 सीटें जाती दिख रही हैं. मतलब यह है कि एग्जिट पोल्स में आरजेडी बिहार में दूसरे नंबर की पार्टी बनती नजर आ रही है.

Poll Of Polls के एग्जिट पोल में कांग्रेस को 12 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है.

NDTV पोल ऑफ पोल्स में NDA को 152, महागठबंधन को 84, जन सुराज पार्टी को 2 सीटें और अन्य को 5 सीटें मिलने का अनुमान है. एग्जिट पोल्स बिहार में एनडीए के लिए बंपर जीत का अनुमान जता रहे हैं.

Matriz के एग्जिट पोल्स में NDA को 147-167, महागठबंधन को 70-90, जन सुराज को 0-2 और अन्य को 0-5 सीटें मिलने का अनुमान है.

पीपुल्स इनसाइड के एग्जिट पोल में NDA 133-148, महागठबंधन 87-102, जन सुराज 0-2 और अन्य 3-6 सीटें मिलने का अनुमान है.

ये रहे सभी एग्जिट पोल्स के नतीजे