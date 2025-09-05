B से बीड़ी, B से बिहार... कांग्रेस के ट्वीट पर बवाल, भड़की BJP ने बोली- ये बिहारियों का अपमान

हाल ही में जीएसटी रिफॉर्म में बीड़ी पर टैक्स घटाया गया है. इसे लेकर केरल कांग्रेस ने ऐसा ट्वीट कर दिया है, जिस पर विवाद खड़ा हो गया है. ट्वीट में बीड़ी और बिहार की तुलना की गई है. बीजेपी ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए इसे बिहार और बिहारियों का अपमान करार दिया है.

केरल कांग्रेस की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट में एक चार्ट दिखाया गया है. इसमें सिगरेट व अन्य तंबाकू उत्पादों और बीड़ी पर जीएसटी की तुलना की गई है. बताया गया है कि तंबाकू पर जीएसटी मौजूदा 28 पर्सेंट से बढ़ाकर 40 पर्सेंट कर दिया गया है. सिगरेट और सिगार पर भी इसी तरह टैक्स बढ़ाया गया है. लेकिन बीड़ी पर जीएसटी कम कर दिया गया है. बीड़ी पर पहले 28 पर्सेंट जीएसटी था, जिसे घटाकर 18 पर्सेंट कर दिया गया है.

केरल कांग्रेस के आधिकारिक अकाउंट से किए गए इस ट्वीट में आगे लिखा गया, "बीड़ी और बिहार दोनों 'B' से शुरू होते हैं. अब इन्हें पाप नहीं माना जा सकता." कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये ट्वीट आते ही विवाद हो गया. बीजेपी ने इसे बिहार और बिहारी लोगों का अपमान बता दिया.

बीजेपी बोली, बिहार विरोधी मानसिकता

बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से अपनी बिहार विरोधी मानसिकता का परिचय दिया है. उन्होंने बिहार व बिहारियों की तुलना बीड़ी से की है. सोचिए ये किस तरह की मानसिकता है. ये वही कांग्रेस पार्टी है, जिसने हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी की मां को गालियां दीं, भद्दी बातें बोलीं.

Congress crosses the line again



After abusing PM @narendramodi ji mother now compares Bihar with Bidi !



Does Tejaswi Yadav endorse this?



From Revanth Reddy to DMK To Congress- their hatred for Bihar is evident.. https://t.co/XFtyhG2q47 pic.twitter.com/BG26lmG6Rj — Shehzad Jai Hind (Modi Ka Parivar) (@Shehzad_Ind) September 5, 2025

बीजेपी नेता ने आरोप लगात हुए आगे कहा कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है. डीएमके के नेताओं ने बिहारियों को पानी पूरी बेचने वाला और टॉयलेट क्लीनर बताया था. (तेलंगाना के सीएम) रेवंत रेड्डी ने तो बिहार के डीएनए पर सवाल उठा दिए थे. उन्होंने राहुल गांधी की उत्तर भारतीयों पर टिप्पणी का मुद्दा उठाया और कहा कि कांग्रेस ने अब पूरे बिहार का अपमान किया है.

'बिहार का अपमान जनता नहीं भूलेगी'

पूनावाला ने आगे कहा कि अगर वो B से बिहार और B से बीड़ी कहते हैं, तो हम भी कह सकते हैं कि C से कांग्रेस है, C से करप्शन है, चाटुकारिता है. कांग्रेस पार्टी की तरफ से बिहार के इस अपमान को कभी नहीं भुलाया जा सकता. बिहार की जनता इसे कभी माफ नहीं करेगा.

जेडीयू ने कहा, जनता माफ नहीं करेगी

केरल कांग्रेस के ट्वीट को जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने बिहार का अपमान करार देते हुए कहा कि ऐसा करना महागठबंधन के सहयोगी दल का शगल बन गया है. बिहार की पहचान बीड़ी से है क्या. उन्होंने कहा कि बिहार बुद्धिमान बिहार है, सम्मान के लिए जाना जाता है. यह जगतजननी सीता, सूफी संतों की धरती है. बिहारी स्वाभिमान और आत्मसम्मान से जीते हैं.

जेडीयू प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि दयानिधि मारन, एमके स्टालिन, राज ठाकरे जैसे महागठबंधन के सहयोगी बिहार का अपमान करते रहे हैं. उन्होंने तेजस्वी यादव से कहा कि गेंद अब आपके पाले में है. केवल उम्मीदवार बनने के लिए चरण पादुका मत धोइए. उन्होंने कहा कि बिहार की जनता इसे माफ नहीं करेगी.