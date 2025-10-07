विज्ञापन
Exclusive : ससुराल में क्यों हुआ ड्रामा... पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने सास और देवर को भी विवाद में घसीटा

नई दिल्ली:

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले, भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह एक बार फिर अपने निजी जीवन से जुड़े विवाद के कारण सुर्खियों में हैं. हाल ही में, उनकी पत्नी ज्योति सिंह के लखनऊ स्थित आवास पर पहुंचने और पुलिस की मौजूदगी में हुए नाटकीय घटनाक्रम ने सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है. इस दौरान, वायरल वीडियो में ज्योति सिंह ने न्याय की मांग करते हुए आरोप लगाया कि उन्हें अपने ही घर में प्रवेश करने से रोका जा रहा है. इस पूरे मामले पर ज्योति सिंह ने NDTV से बातचीत में विस्तार से घटनाक्रम बताया.

'पवन सिंह की माता जी ने मेरा नंबर ब्लॉक लिस्ट...'

ज्योति सिंह के अनुसार, लखनऊ स्थित आवास पर पहुंचने से पहले उन्होंने दो दिन पूर्व फेसबुक पोस्ट के माध्यम से पवन सिंह से मिलने का अनुरोध किया था. उन्होंने बताया कि वह लगातार कॉल और मैसेज कर रही थीं. लेकिन पवन सिंह जवाब नहीं दे रहे थे. उन्होंने पवन सिंह की माता जी को भी फोन किया, लेकिन उनका नंबर ब्लॉक लिस्ट में था. इसके बाद उन्होंने पवन सिंह के भाई रितिक को फोन किया.

अभी तलाक नहीं हुआ है... ज्योति सिंह
ज्योति सिंह ने बताया कि रात करीब 9 बजे वे पवन सिंह की सोसाइटी पहुंचीं, लेकिन गार्ड ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया. इसी दौरान पुलिस मौके पर पहुंची. ज्योति सिंह के अनुसार उन्हें पता चला कि पवन सिंह ने ही पुलिस को बुलाया था. पुलिस के सवालों के बाद उन्होंने फिर से पवन सिंह के भाई को फोन किया, जिन्होंने 10 मिनट में पहुंचने की बात कही. रितिक के आने के बाद, वह उन्हें ऊपर ले गए जहां पवन सिंह और कुछ अन्य लोग बैठे थे. ज्योति सिंह ने कहा कि वह पवन सिंह से बात करना चाहती थीं, लेकिन उनके भाई गुड्डू ने उनसे कहा कि वह वहां नहीं रुक सकती हैं. इस पर ज्योति सिंह ने विरोध करते हुए कहा कि अभी तलाक नहीं हुआ है और प्रक्रिया चल रही है.

ज्योति सिंह ने बताया, "पवन जी नाश्ता किए और फिर वहां से निकल गए. हमारी कोई बात नहीं हुई." इसके बाद पुलिस फिर से आई और उल्टा-सीधा बोलने लगी और उन्हें थाने आने को कहा. पुलिस ने FIR की बात भी कही. कुछ देर बाद पुलिसकर्मी फिर आए और घर से निकलने को कहने लगे, क्योंकि उन्हें ताला लॉक करना था. ज्योति सिंह ने स्पष्ट किया कि यह सब लाइव वीडियो में था और यह कोई प्री-प्लानिंग नहीं थी, बल्कि यह कार्रवाई गलत थी.

न्याय की मांग और चुनावी समर्थन
ज्योति सिंह ने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा कि लोग लोकसभा चुनाव के दौरान उनके द्वारा किए गए प्रचार को भूल गए हैं. उन्होंने दृढ़ता से कहा, "मैं अपनी चुनाव लड़ूंगी. पवन जी चुनाव लड़ेंगे तो मैं उनका सपोर्ट करूंगी." उन्होंने पवन सिंह से बात करने की अपील करते हुए कहा, "मेरे मांग में उनके नाम का सिंदूर है."

