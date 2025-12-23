विज्ञापन

कौन हैं महिमा सिंह जिनके साथ वायरल हो रही पवन सिंह की तस्वीर

पवन सिंह और महिमा सिंह की केमिस्ट्री को लेकर भी फैंस में खासा उत्साह है. सोशल मीडिया पर सामने आई तस्वीरों में दोनों की बॉन्डिंग और ऑन-स्क्रीन तालमेल साफ नजर आता है.

Read Time: 2 mins
Share
कौन हैं महिमा सिंह जिनके साथ वायरल हो रही पवन सिंह की तस्वीर
पवन सिंह और महिमा सिंह की केमिस्ट्री को लेकर भी फैंस में खासा उत्साह है.

Pawan Singh viral photo : भोजपुरी सिनेमा के 'पावर स्टार' पवन सिंह जब भी पर्दे पर आते हैं, तो धमाल मचा देते हैं. उनके गानों और फिल्मों का फैंस को बेसब्री से इंतजार रहता है. लेकिन इस बार पवन सिंह अपनी किसी पुरानी हीरोइन के साथ नहीं, बल्कि एक नए चेहरे के साथ सुर्खियां बटोर रहे हैं. जी हां, इस बार उत्तर प्रदेश के बांदा की रहने वाली महिमा सिंह जल्द ही पवन सिंह के साथ स्क्रीन शेयर करती नजर आएंगी.

महिमा का स्क्रीन प्रजेंस बटोर रहा सुर्खियां

पवन सिंह और महिमा सिंह की केमिस्ट्री को लेकर भी फैंस में खासा उत्साह है. सोशल मीडिया पर सामने आई तस्वीरों में दोनों की बॉन्डिंग और ऑन-स्क्रीन तालमेल साफ नजर आता है. कहा जा रहा है कि कैमरे के सामने दोनों की केमिस्ट्री काफी फ्रेश और प्रभावशाली है, जो दर्शकों को जरूर पसंद आएगी. महिमा खुद भी पवन सिंह के साथ काम करने को लेकर बेहद उत्साहित हैं और इसे अपने करियर का अहम मौका मानती हैं.

नए सितारों के गॉडफादर

भोजपुरी इंडस्ट्री में यह कोई नई बात नहीं है कि पवन सिंह के साथ काम करने वाली अभिनेत्रियों का करियर नई ऊंचाइयों को छूता है. पवन सिंह के स्टारडम और उनकी फिल्मों की लोकप्रियता ने कई नई अभिनेत्रियों को पहचान दिलाई है. इसी कड़ी में अब महिमा सिंह का नाम भी जुड़ता नजर आ रहा है. इंडस्ट्री सूत्रों की मानें तो महिमा की स्क्रीन प्रेजेंस और आत्मविश्वास ने सभी का ध्यान खींचा है.

फैंस को है फिल्म का इंतजार

ऐसे में पवन सिंह के साथ महिमा सिंह की जोड़ी को इंडस्ट्री के लिए एक नई और दिलचस्प शुरुआत माना जा रहा है. अब देखना यह होगा कि यह नई जोड़ी बड़े पर्दे पर क्या कमाल दिखाती है, लेकिन इतना तय है कि पवन सिंह और महिमा सिंह की यह फिल्म रिलीज से पहले ही चर्चा में आ चुकी है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Pawan Singh, Mahima Singh And Pawan Singh Viral Photos
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com