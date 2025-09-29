बयान बहादुरों... पीएम मोदी ने इनकम टैक्स और जीएसटी पर खोली कांग्रेस की पोल

भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के नवनिर्मित कार्यालय का उद्घाटन करने के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि आज बयानबाजी करने वाले लोगों यानी बयान बहादुरों का मैं कच्चा चिट्ठा खोलूंगा. पीएम ने कहा कि 2014 तक तो देश में कांग्रेस की ही सरकार थी, उस वक्त देश में इनकम टैक्स का क्या हाल था? दो लाख रुपये से ज्यादा की आय पर टैक्स लग जाता था. आज 12 लाख रुपये तक इनकम पर टैक्स जीरो है.

2017 में जीएसटी आने से सस्ता हुआ सामान- पीएम

पीएम मोदी ने कहा कि गुड्स एंड सर्विसेज वाले सामान पर भी 2014 के पहले अगर एक सामान्य परिवार अपनी रोज की जरूरतों पर साल में एक लाख रुपया खर्च करता था तो उसे करीब 25 हजार रुपये टैक्स देने पड़ते थे. हम 2017 में जीएसटी लेकर आए, तो सामान सस्ते हुए और टैक्स भी कम हुआ. अब नेक्स्ट जेनरेशन जीएसटी रिफॉर्म के बाद, एक लाख के खर्च पर उस परिवार को सिर्फ 5 या 6 हजार रुपये का ही टैक्स देना पड़ता है. उन्होंने कहा कि 11 साल पहले की तुलना में उस परिवार को अब हर साल करीब 20 हजार रुपये की बचत हो रही है.

WATCH LIVE: Prime Minister Shri @narendramodi's special address to the nation. https://t.co/eTH7U5jBAw — BJP (@BJP4India) September 21, 2025

हमारी सरकारों का फोकस डिलिवरी पर- प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर इनकम टैक्स और जीएसटी की बचत, दोनों को मिला लें, तो हर साल देशवासियों को करीब ढाई लाख करोड़ रुपये की बचत होने वाली है. उन्होंने कहा कि भाजपा के सुशासन का एक और मजबूत पहलू है. हमारी सरकारों का फोकस डिलिवरी पर है, और सामान्य जन की बचत बढ़ाने पर भी है.

विकास और विरासत के मंत्र के साथ आगे बढ़ रहे हैं हम

उन्होंने कहा कि एनडीए की सरकारों ने देश में सुशासन का एक नया मॉडल दिया है. हम विकास भी और विरासत भी के मंत्र के साथ आगे बढ़ रहे हैं. हमने देश की और देशवासियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है. हमने बड़े-बड़े घोटालों से देश को मुक्ति दिलाकर भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक जंग का विश्वास जगाया है.