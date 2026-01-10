विज्ञापन
Income Tax Refund: जानकारों का कहना है कि जिन मामलों में कानूनी विवाद या समस्या ज्यादा बड़ी है, तो उन्हें सुलझाने में विभाग को महीनों लग सकते हैं.

Income Tax Refund: आप भी कर रहे हैं आईटीआर रिफंड का इंतजार? तो लग सकता है एक साल का झटका!

Income Tax Refund: अगर आप इस उम्मीद में बैठे हैं कि आपका इनकम टैक्स रिफंड जल्द ही आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, तो थोड़ा संभल जाइए. हालिया रिपोर्ट्स के अनुसार, हजारों टैक्सपेयर्स को अपने रिफंड के लिए अभी लंबा इंतजार करना पड़ सकता है और यह इंतजार अगले साल तक खिंच सकता है.

आखिर क्यों अटका है आपका पैसा?

आमतौर पर टैक्स रिफंड कुछ हफ्तों में आ जाता है, लेकिन इस बार पेंच फंस गया है. इसकी अहम वजह पिछले साल का बकाया और डेटा मिसमैच बताई जा रही है. इनकम टैक्स विभाग पिछले सालों के पुराने टैक्स बकाया को मौजूदा रिफंड के साथ एडजस्ट कर रहा है. इसके अलावा विभाग बड़ी संख्या में टैक्सपेयर्स को सेक्शन 245(1) के तहत नोटिस भेज रहा है, जब तक आप इन नोटिस का जवाब नहीं देते, आपका रिफंड होल्ड पर रहेगा. वहीं, तीसरी बड़ी वजह है कि कई मामलों में टैक्सपेयर्स और डिपार्टमेंट के डेटा में अंतर पाया गया है, जिसकी स्क्रूटनी में काफी टाइम लग रहा है.

क्या आपको भी करना होगा 2027 का इंतजार?

जानकारों का कहना है कि जिन मामलों में कानूनी विवाद या समस्या ज्यादा बड़ी है, तो उन्हें सुलझाने में विभाग को महीनों लग सकते हैं. ऐसे में, अगर आपकी फाइल में कोई गड़बड़ी है, तो हो सकता है कि आपका रिफंड अगले फाइनेंशियल ईयर में ही क्लियर हो पाए.

रिफंड जल्दी पाने के लिए क्या करें?

अगर आप नहीं चाहते कि आपका पैसा अटका रहे, तो जल्द 3 काम करें. पहला, अपना लॉगिन करके पेंडिंग एक्शन में जाकर देखें कि कोई नोटिस तो नहीं आया है. दूसरा, अगर सेक्शन 245 के तहत कोई नोटिस दिख रहा है, तो उस पर अपना उत्तर जल्द दें. आखिर में तीसरा, ये पक्का करें कि आपका बैंक अकाउंट प्री-वैलिडेटेड है, जिससे पैसा आते ही सीधे खाते में पहुंचे.

