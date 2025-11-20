बेंगलुरु: मां ने सुबह 4:30 बजे मंदिर में कुल्हाड़ी से बेटी पर हमला किया, जानिए कैसे बची जान

पूर्वोत्तर बेंगलुरु के एक मंदिर के अंदर 25 वर्षीय महिला पर उसकी मां द्वारा कुल्हाड़ी से हमला किए जाने के बाद पुलिस इसकी मानव बलि के एक संदिग्ध मामले के तौर पर जांच कर रही है. पुलिस के अनुसार, यह घटना बुधवार दोपहर को हुई. थानिसांद्रा मेन रोड पर अग्रहारा लेआउट स्थित हरिहरेश्वर मंदिर में सुबह की पूजा के बाद 55 वर्षीय महिला ने अपनी बेटी पर कुल्हाड़ी से हमला किया, जिससे उसे गर्दन में गहरी चोटें आयी हैं. उसे एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है. पुलिस के अनुसार, दोनों महिलाएं बुधवार सुबह लगभग 4.30 बजे मंदिर पहुंचीं, थोड़ी देर प्रार्थना की और फिर बैठ गईं.

हमले के वक्त युवती की चीखें सुनकर वहां से गुजर रहे लोग आए और उसकी मां को वहां से हटाया तथा पुलिस को घटना की सूचना दी. एक पुलिस अधिकारी ने ‘पीटीआई-भाषा' को बताया, ‘‘एक घटना हुई है जिसमें एक महिला ने अपनी बेटी पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिसमें उसे गंभीर चोटें आयी हैं. यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है. हम फुटेज की जांच कर रहे हैं.''

घायल महिला अपने पति के साथ रहती है, जो अनेकल में एक बुनकर है जबकि उसकी मां अपने पति के साथ संपिगेहल्ली में रहती है. पुलिस ने बताया कि महिला का अक्सर अपने पति से झगड़ा होता था और वह अपनी मां के घर आ जाती थी. वह अपनी वैवाहिक समस्याओं से राहत पाने के लिए अपनी मां के साथ मिलकर हाल ही में विशेष पूजा-अर्चना कर रही थी.आरोपी महिला ने कथित तौर पर एक ज्योतिषी से परामर्श किया था. पुलिस अब पूछताछ के लिए ज्योतिषी का पता लगाने की कोशिश कर रही है और घायल महिला के ठीक होने का इंतजार कर रही है ताकि उसका बयान दर्ज किया जा सके और घटनाक्रम को जोड़ा जा सके.

ये भी पढ़ें-: दिल्ली में 16 साल के लड़के ने मेट्रो स्टेशन से कूदकर दी जान, सुसाइड नोट में बयां किया दर्द