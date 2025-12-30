महिमा चौधरी की बेटी की 10 तस्वीरें, देख कर कहेंगे- परदेस की गंगा जैसी

90 के दशक में बॉलीवुड डेब्यू करने वाले स्टार्स के बच्चे अब बड़े हो चुके हैं और कई तो फिल्मों में भी आ चुके हैं. बात करेंगे शाहरुख खान की फिल्म परदेस से डेब्यू करने वाली एक्ट्रेस महिमा चौधरी और उनकी बेटी अर्याना चौधरी की, जो अब काफी बड़ी हो चुकी हैं और अपनी मां की तरह खूबसूरत भी हैं. फिल्म परदेस में महिमा चौधरी की खूबसूरती देख दर्शक बहुत इंप्रेस हुए थे और अब उनकी बेटी एक डॉल जैसी खूबसूरत हैं.





अर्याना का जन्म 10 जून 2007 को हुआ था और अब वह 18 साल की हैं. महिमा चौधरी ने साल 2006 में मशहूर आर्किटेक्ट बोबी मुखर्जी से शादी रचाई थी. शादी के अगले ही साल अर्याना पैदा हुईं.



अर्याना दिखने में हूबहू अपनी स्टार मां जैसी हैं. वह खूबसूरती में किसी बार्बी डॉल से कम नहीं दिखती हैं. महिमा कई बी-टाउन इवेंट में अपनी बेटी संग नजर आती हैं.





महिमा कई बार अपने बेटी संग वेकेशन से भी तस्वीरें शेयर कर चुकी हैं. अपनी फिल्मों की स्क्रीनिंग पर भी एक्ट्रेस बेटी को लेकर पहुंचती हैं. अर्याना को देख लोग उन्हें कोरियन ब्यूटी बुलाते हैं.





अर्याना बार्बी डॉल की तरह हेयरस्टाइल रखती हैं और उनकी चेहरे की बनावट और खूबसूरती बिल्कुल मां जैसी हैं. अर्याना की वायरल तस्वीरों पर फैंस उन्हें क्यूट गर्ल बुलाते हैं.





अब लोगों को इंतजार है कि अर्याना कब अपनी स्टार मां की तरह सुपरहिट बॉलीवुड डेब्यू करेंगी. महिमा एक बी-टाउन इवेंट में बेटी के बॉलीवुड डेब्यू के सवाल का भी जवाब दे चुकी हैं.



एक्ट्रेस ने कहा था कि उनकी बेटी भी हीरोइन बनना चाहती हैं. अर्याना भी इस बात को कह चुकी हैं कि वह बॉलीवुड में आने के लिए तैयार हैं. उन्होंने कहा था कि वह अपनी मां की तरह एक्ट्रेस बनना चाहती हैं.





अर्याना अब 18 साल की हो चुकी हैं और बॉलीवुड डेब्यू के लिए एक अच्छे मौके की तलाश में हैं. आपको बता दें महिमा चौधरी अपनी डेब्यू फिल्म परदेस के दौरान 24 साल की थीं.



अर्याना फिलहाल स्टडी भी करती हैं और साथ ही अपनी को भी सपोर्ट करती हैं. महिमा 52 साल की हैं और कई भी जाती हैं अपनी बेटी को लेकर जाती है. अर्याना उनकी इकलौती बेटी हैं.





साल 2013 से महिमा चौधरी बतौर सिंगल मदर बेटी को पाल रही हैं. एक्ट्रेस पति से अलग हो चुकी हैं और आज भी फिल्मों में काम करती हैं. उनकी अगली फिल्म दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी है.

फिल्म दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी आगामी 19 दिसंबर को रिलीज होगी, जिसमें वह एक्टर संजय मिश्रा की पत्नी का रोल करती नजर आएंगी. हाल ही में फिल्म की प्रमोशन के लिए एक्ट्रेस की दूसरी शादी की झूठी खबरें फैली थीं.





