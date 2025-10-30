बेंगलुरु के सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने अमेजन से मंगवाया 1.87 लाख का स्मार्टफोन, निकला पत्थर का टुकड़ा

बेंगलुरु के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है. सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने अमेजन के जरिए 1,86,999 रुपये का सैमसंग गैलेक्सी Z फोल्ड 7 स्मार्टफोन मंगवाया था. हालांकि स्‍मार्टफोन की जगह उन्‍हें एक पत्‍थर का टुकड़ा मिला. कुमारस्वामी लेआउट पुलिस स्टेशन में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, पीड़ित प्रेमानंद ने 14 अक्टूबर, 2025 को अमेजन ऐप के जरिए ऑर्डर दिया था और अपने एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड से पूरा भुगतान किया था. डिलीवरी का पार्सल 19 अक्टूबर को पहुंचा तो उनके होश उड़ गए.

प्रेमानंद ने सीलबंद पैकेट खोलते हुए एक वीडियो रिकॉर्ड किया. इस दौरान डिब्बे में से महंगे फोल्डेबल स्मार्टफोन की जगह पर एक पत्‍थर का टुकड़ा निकला.

अमेजन ने प्रेमानंद के पैसे किए वापस

अपने साथ हुई धोखाधड़ी का एहसास होने पर प्रेमानंद ने पहले राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (एनसीआरपी) पर रिपोर्ट दर्ज कराई और बाद में कुमारस्वामी लेआउट पुलिस स्टेशन में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई.

पुलिस ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और मामले की जांच कर रही है. इस बीच अमेजन ने पैसे वापस कर दिए हैं, लेकिन पुलिस द्वारा धोखाधड़ी की जांच जारी है.

प्रेमानंद ने क्‍या कहा?

एनडीटीवी से प्रेमानंद ने कहा, "मैंने 1.87 लाख रुपए का सैमसंग गैलेक्सी Z फोल्ड 7 ऑर्डर किया था, लेकिन दीपावली से ठीक एक दिन पहले मुझे फोन की जगह एक संगमरमर का पत्थर मिला. मुझे यह जानकर बेहद आश्चर्य हुआ. इस घटना ने त्योहारी उत्साह को पूरी तरह से बिगाड़ दिया, जिसका हम पूरे साल बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. मैं सभी से ऑनलाइन खरीदारी करते समय खासकर अमेजन पर बेहद सावधानी बरतने का आग्रह करता हूं. यह अनुभव बेहद निराशाजनक रहा है."

प्रेमानंद बेंगलुरु की एक सॉफ्टवेयर कंपनी में इंजीनियरिंग निदेशक के पद पर कार्यरत हैं.

