सिया और चेतन का एक और वीडियो आया सामने, साथ बैठकर क्रिकेट मैच देखते आए नजर

मुंबई:
पुणे के 26 साल के रियल एस्टेट कारोबारी केतन अग्रवाल की हत्या के आरोपी मंगेतर सिया और उसके ब्वॉयफ्रेंड चेतन का एक नया वीडियो सामने आया है. इसमें दोनों साथ में बैठकर लोकल 'Market Yard Cricket League' MCL का मैच देखते नजर आए.
वीडियो में दिख रहा है कि दोनों एक ही रंग की टी-शर्ट पहनकर साथ में बैठे हैं. मैच के दौरान कैमरा जैसे ही उन पर जाता है, सिया चेतन से अलग होकर बैठ जाती है.
केतन अग्रवाल हत्याकांड: सिया और चेतन का एक और वीडियो आया सामने, MCL मैच साथ देखते आए नजर #Ketan | #SiyaGoyal pic.twitter.com/HzI5DHa1Ca— NDTV India (@ndtvindia) June 27, 2026
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