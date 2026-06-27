विज्ञापन
विशेष लिंक

सिया और चेतन का एक और वीडियो आया सामने, साथ बैठकर क्रिकेट मैच देखते आए नजर

Read Time: 1 min
trusted source trusted source
Share
सिया और चेतन का एक और वीडियो आया सामने, साथ बैठकर क्रिकेट मैच देखते आए नजर
मुंबई:

पुणे के 26 साल के रियल एस्टेट कारोबारी केतन अग्रवाल की हत्या के आरोपी मंगेतर सिया और उसके ब्वॉयफ्रेंड चेतन का एक नया वीडियो सामने आया है. इसमें दोनों साथ में बैठकर लोकल 'Market Yard Cricket League' MCL का मैच देखते नजर आए.

वीडियो में दिख रहा है कि दोनों एक ही रंग की टी-शर्ट पहनकर साथ में बैठे हैं. मैच के दौरान कैमरा जैसे ही उन पर जाता है, सिया चेतन से अलग होकर बैठ जाती है. 

खबर अपडेट की जा रही है...

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com