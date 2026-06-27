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'परिवार को बताने से आसान था उसे मार देना...', केतन हत्याकांड में हुआ हैरान करने वाला खुलासा

पुणे पुलिस इस मामले में गिरफ्तार आरोपियों के साथ-साथ आरोपी सिया के परिवार से भी पूछताछ कर रही है. शुक्रवार को सिया के भाई से पुलिस ने 10 घंटे की पूछताछ की थी.

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'परिवार को बताने से आसान था उसे मार देना...', केतन हत्याकांड में हुआ हैरान करने वाला खुलासा
सिया ने पुलिस पूछताछ में किए कई बड़े खुलासे
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  • केतन हत्याकांड की जांच में सिया गोयल ने बताया कि परिवार को चेतन से रिश्ते की बात बताना उससे ज्यादा मुश्किल था
  • पुणे और लोनावला पुलिस ने इस मामले में छह टीमें बनाई हैं और गोयल परिवार के सदस्यों से पूछताछ जारी है
  • कॉल रिकॉर्ड से पता चला कि सिया और चेतन ने जनवरी से अब तक दो हजार से अधिक बार बातचीत की है
उज्ज्वल निकम की नियुक्ति से केस पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
पुणे:

केतन हत्याकांड की जांच के दौरान हर बीतते दिन के साथ कई बड़े और चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं. पुलिस इस मामले में फिलहाल गिरफ्तार सिया गोयल और उसके प्रेमी चेतन से पूछताछ कर रही है. साथ ही इस मामले में कई और लोगों की भूमिका की भी जांच हो रही है. इन सब के बीच पुलिस की पूछताछ में सिया गोयल ने एक और बड़ा खुलासा किया है. सूत्रों के अनुसार सिया ने पुलिस को बताया है कि चेतन से अपने रिश्ते के बारे में परिवार को बताने से आसान था केतन को मारना. सिया ने पुलिस से कहा कि उसने केतन को मारना इसलिए चुना क्योंकि वह चेतन से अपने रिश्ते के बारे में बताकर अपने रिश्तेदारों को तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहती थी. 

आपको बता दें कि इस सनसनीखेज मर्डर केस की जांच के लिए पुणे और लोनावला पुलिस ने छह टीमें बनाई हैं. फिलहाल, गोयल के माता-पिता पूछताछ के लिए लोनावला सिटी पुलिस स्टेशन में हैं. उनके भाई साहिल से भी दूसरी बार पूछताछ की जा रही है. शुक्रवार को 10 घंटे चली पूछताछ के दौरान, साहिल गोयल ने पुलिस को बताया कि वह चौधरी को जानता था और उसकी बहन उससे उसके एक क्रिकेट मैच के दौरान मिली थी. पुलिस के मुताबिक, पिछले साल एक कॉमन फ्रेंड की दिवाली पार्टी में मिलने के बाद वे एक-दूसरे के करीब आ गए थे.सूत्रों के अनसुार उनके कॉल रिकॉर्ड से पता चलता है कि जनवरी से अब तक उन्होंने 2,000 से ज़्यादा बार बात की, जिसमें कुल 238 घंटे की बातचीत हुई. 

पुणे ग्रामीण पुलिस ने दोनों को घटना के तीन दिन बाद 18 जून को गिरफ्तार किया था और इसी दौरान आरोपियों ने सबूत मिटाने के लिए अपने बीच हुए हजारों मैसेजों के डिजिटल ट्रेल को नष्ट करने की कोशिश की.

पुलिस ने फॉरेंसिक लैब भेजे फोन

फॉरेंसिक लैब भेजे गए फोन पुलिस ने इस साजिश का पर्दाफाश करने के लिए दोनों आरोपियों के मोबाइल फोन को फॉरेंसिक साइंस लैबोरेट्री (FSL) भेज दिया है. जांचकर्ताओं को उम्मीद है कि आईटी एक्सपर्ट्स द्वारा डिलीट किए गए डेटा और संदेशों को रिकवर करने के बाद इस मामले में कई अहम और पुख्ता सबूत सामने आएंगे, जिससे आरोपियों के खिलाफ केस और मजबूत होगा.

CM फडणवीस ने उज्ज्वल निकम को सरकारी वकील नियुक्त किया

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को घोषणा की थी कि राज्यसभा सांसद और लोक अभियोजक उज्ज्वल निकम केतन अग्रवाल हत्याकांड में विशेष लोक अभियोजक होंगे. निकम ने ही 2008 के मुंबई हमले और 1993 के मुंबई बम धमाकों के दोषियों को कड़ी सजा दिलवाई थी. मुख्यमंत्री कार्यालय के एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि यह घोषणा केतन के पिता विशाल अग्रवाल द्वारा पुणे में मुख्यमंत्री से मुलाकात और अपने बेटे के लिए न्याय की मांग के बाद की गई.

यह भी पढ़ें: केतन मर्डर केस: सिया का शराब पीते वीडियो आया सामने; सबूत मिटाने के लिए आरोपियों ने हजारों मैसेज किए डिलीट

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