लिव-इन में रहेंगे तो चरित्रवान बच्चे कैसे पैदा होंगे... अनिरुद्धाचार्य ने सफाई देते हुए कर दी नई टिप्पणी

अनिरुद्धाचार्य ने एनडीटीवी से बात करते हुए कहा कि चाहे स्त्री हो या पुरुष, वो आज किसी के साथ, कल किसी के साथ रहेंगे, तो उनकी शादी के बाद जो बच्चा पैदा होगा, वो चरित्रवान कैसे हो सकता है?

लड़कियों पर आपत्तिजनक टिप्पणी करके विवादों में घिरे वृंदावन के कथा वाचक अनिरुद्धाचार्य ने अपने बयान पर जवाब दिया है. उन्होंने कहा कि जो लोग मेरे बयान का विरोध कर रहे हैं, उनसे पूछिये कि क्या लिव-इन में रहना सही है? उन्होंने अपने बयान को सही ठहराते हुए कहा कि सभी लोग लिव-इन में रहेंगे, तो चरित्रवान बच्चे कैसे पैदा होंगे? 

आज किसी के साथ, कल किसी के साथ ...

अनिरुद्धाचार्य ने एनडीटीवी से बात करते हुए कहा कि चाहे स्त्री हो या पुरुष, वो आज किसी के साथ, कल किसी के साथ रहेंगे, तो उनकी शादी के बाद जो बच्चा पैदा होगा, वो चरित्रवान कैसे हो सकता है? उन्होंने सफ़ाई देते हुए कहा कि वह स्त्रियों पर भी बोलते हैं और पुरुषों पर भी. ऐसे में उनका मानना है कि स्त्री और पुरुष दोनों का चरित्रवान होना ज़रूरी है. 

'अनिरुद्धाचार्य का नहीं बल्कि संतों का विरोध'

विदेश दौरे से लौटने के बाद अनिरुद्धाचार्य ने अपने विवादित बयानों पर सवाल उठाने वालों के लिए कहा कि ये विरोध अनिरुद्धाचार्य का नहीं बल्कि संतों का विरोध है. विवादित बयानों को लेकर अनिरुद्धाचार्य ने मीडिया पर भी सवाल खड़े करते हुए आरोप लगाया कि मीडिया ने उनके बयान को आधा अधूरा दिखाकर समाज को लड़ाने का काम किया है. 

संतों को बदनाम करने का आरोप लगाया

इससे पहले, अनिरुद्धाचार्य ने मीडिया के एक वर्ग पर उन्हें और संत प्रेमानंद को बदनाम करने की साजिश का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि मैंने कथा सुनाकर न जाने कितने लोगों की शराब छुड़वा दी. प्रेमानंद जी ने सत्संग के माध्यम से लोगों को गुटखा-शराब से दूर किया. जब हमने लोगों को इन बुराइयों से दूर किया, तो कुछ न्यूज़ चैनलों को यह बात खटकने लगी. उन्हें लगा कि उनकी कमाई पर असर पड़ेगा, इसलिए उन्होंने हमारे खिलाफ अभियान छेड़ दिया. 

बीते दिनों कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के कुछ बयान खूब चर्चा में रहे थे. उनका पहला वीडियो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ भगवान कृष्ण का पहला नाम बताने को लेकर हुई बहस का था. उसके बाद अनिरुद्धाचार्य के लड़कियों पर बयान सामने आए. एक बयान में उन्होंने युवा लड़कियों के कई लड़कों से संबंधों पर तीखी टिप्पणी की थी. उसके बाद उन्होंने लिव-इन रिलेशनशिप को लेकर बयान दिया था. 

