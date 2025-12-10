विज्ञापन
'लड़कियां चार जगह मुंह मार चुकी ...' महिलाओं के खिलाफ टिप्पणी मामले में अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ केस

मुथुरा- वृंदावन के मशहूर कथावाचक अनिरुद्धाचार्य पर महिलाओं को लेकर दिए गए बयान को लेकर केस दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं. मामले पर मथुरा कोर्ट में 1 जनवरी से सुनवाई होगी.

'लड़कियां चार जगह मुंह मार चुकी ...' महिलाओं के खिलाफ टिप्पणी मामले में अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ केस
  • कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी के मामले में न्यायालय ने परिवाद दर्ज किया है.
  • अखिल भारतीय हिंदू महासभा आगरा की जिला अध्यक्ष मीरा राठौर ने अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ याचिका दाखिल की थी.
  • अनिरुद्धाचार्य ने कहा था कि आजकल की बेटियों की शादी देर से होती है और वे कई जगह मुंह मार चुकी होती हैं.
महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी मामले में वृंदावन के कथावाचक अनिरुद्धाचार्य की मुश्किलें बढ़ गई हैं. न्यायालय ने उनके विरुद्ध परिवाद दर्ज किया है. दरअसल, इस मामले को लेकर अखिल भारतीय हिंदू महासभा आगरा की जिला अध्यक्ष द्वारा मीरा राठौर ने एक याचिका दाखिल की थी, जिसे सीजेएम कोर्ट ने स्वीकार करते हुए परिवाद दर्ज किया.  दरअसल, अक्टूबर माह में कथा वाचक अनिरुद्धचार्य द्वारा सोशल मीडिया पर प्रसारित की वीडियो में महिलाओं पर अभद्र  टिप्पणी की गई थी, उन्होंने बेटियों पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि आजकल की बेटियों की शादी 25 वर्ष में होती है तब तक वे कई जगह मुंह मार चुकी होती है. इस मामले का तूल पकड़े जाने पर काफी हंगामा हुआ था. इस मामले को लेकर थाना वृंदावन कोतवाली में तहरीर  भी दी गई थी, लेकिन पुलिस द्वारा मामला दर्ज नहीं किया गया था.  अब इस मामले में 1 जनवरी को अदालत में वादी के बयान दर्ज होंगे. 

मीरा राठौर ने खाई थी बाल न बांधने की कसम

मीरा राठौर ने बताया कि इस तरह का बयान हमारे साधु संतों को शोभा नहीं देता है, उनके बयान के खिलाफ मैंने वृंदावन थाने में शिकायत दर्ज कराई पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद हम कोर्ट पहुंचे जहां याचिका स्वीकार की गई है , अब कोर्ट तय करेगा. हमारी मांग है कि कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो और जेल भेजा जाए. जबसे मैंने याचिका दाखिल की है तभी से मेरे बाल खुले हुए हैं, मैने कसम खाई है कि जब तक चोटी नहीं बांधूंगी जब तक मुकदमा दर्ज नहीं हो जाता और अब शायद चोटी बांधने का समय आ गया है.

बयान पर अनिरुद्धाचार्य ने कही थी ये बात

अनिरुद्धाचार्य जब इस बयान पर पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया, उन्होंने स्त्री और पुरुष दोनों को लेकर ये बात कही थी. अगर स्त्री कई पुरुषों से संबंध रखती है तो वह चरित्रवान नहीं हो सकती और जो पुरुष कई स्त्रियों से संबंध रखता है तो वह व्याभिचारी है. मामले को तोड़मरोड़कर लोगों के सामने पेश किया गया.

