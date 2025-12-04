तेज रफ्तार कार हाईवे पर ट्रक में घुसी... अमरोहा में चार डॉक्टरों को कैसे मिली दर्दनाक मौत

उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में बुधवार रात को भीषण सड़क हादसा एनएच-9 पर हुआ, जिसमें चार डॉक्टरों की मौत हो गई. इन डॉक्टरों की तेज गति वाली कार सड़क किनारे खड़े ट्रक में जा घुसी और उनकी वहीं पर दर्दनाक मौत हो गई. ये चारों युवक श्री वेंकटेश्वरा यूनिवर्सिटी से पीजी कर रहे थे.जानकारी के अनुसार, अमरोहा जिले के रजबपुर पुलिस थाना क्षेत्र में फ्लाईओवर के पास रात को 10 बजे ये हादसा हुआ. तेज रफ्तार की कार की डीसीएम से टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार पूरी तरह पिचक गई. कार से बॉडी निकालने के लिए घंटों मशक्कत करनी पड़ी.

कार सवार डॉक्टर मेरठ से गाजियाबाद की ओर आ रही थी. मगर सड़क किनारे सामान से लदे ट्रक को कार सवार देख न सके और जब तक वो संभल पाते, तब तक काफी देर हो चुकी थी. चारों कार सवार डॉक्टरों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. कार के परखच्चे उड़ गए और इन युवकों की लाश कार के हिस्सों को काटकर निकाली गई. वहीं ट्रक चालक वहां से फरार हो गया.

रोड एक्सीडेंट की जानकारी मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और कार में फंसे युवकों को बाहर निकालने का काम शुरू किया गया. क्षतिग्रस्त वाहनों को क्रेन से हटाकर हाईवे पर जाम हटाया गया. पुलिस का कहना है कि ट्रक बिना किसी वार्निंग सिग्नल के सड़क पर खड़ा था. यही सड़क हादसे की वजह बना. जानकारी के मुताबिक, अमरोहा में कल दो सड़क हादसे हुए, जिसमें 6 लोगों की दर्दनाक मौत हुई. इसमें रजबपुर में 4 और गजरौला में 2 लोगों की मौत हुई. रजबपुर के अतरासी में खड़ी डीसीएम में कार घुसने से कार सवार 4 युवकों की दर्दनाक मौत हुई. गजरौला में बाइक सवार दो युवकों को ट्रक ने रौंद दिया.

हाईवे पर खड़े ट्रक और अन्य भारी वाहनों की वजह से अक्सर ऐसी दुर्घटनाएं होती रहती हैं, हालांकि हाईवे पर पेट्रोलिंग करने वाली पुलिस या अन्य एजेंसियां इन पर रोक लगाने में नाकाम दिखती हैं. हाईवे पर तेज रफ्तार से आते वाहनों को आगे खड़ी गाड़ी जब तक दिखती है, तब तक देर हो चुकी होती है और वो उसमें घुस जाती है.

सड़क परिवहन मंत्रालय के दिशानिर्देशों की कोई परवाह न करते हुए ऐसे भारी वाहन आपको जगह-जगह हाईवे पर खड़े दिखाई दे जाते हैं. जबकि उनके लिए जगह-जगह पार्किंग के स्थान बनाए जाते हैं.

