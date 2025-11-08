विज्ञापन
कैंटर में जा घुसी स्विफ्ट कार, 4 युवकों की मौत, UP के शामली में हुआ दर्दनाक हादसा

पुलिस को कार के अंदर से कुछ शराब की बोतलें मिली हैं, जिससे यह आशंका जताई जा रही है कि कार सवार युवक नशे में थे. पुलिस ने चारों मृतकों की पहचान कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है.

पानीपत–खटीमा हाईवे पर बुटराडा फ्लाईओवर के पास हुआ हादसा.
  • उत्तर प्रदेश के शामली जिले के पानीपत–खटीमा हाईवे पर बुटराडा फ्लाईओवर के पास देर रात भीषण सड़क हादसा हुआ.
  • तेज रफ्तार स्विफ्ट कार सड़क किनारे खड़े कैंटर में घुस गई, जिससे चार युवकों की मौके पर मौत हुई.
  • टक्कर इतनी तेज थी कि वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. कार मुजफ्फरनगर की ओर जा रही थी.
शामली:

उत्तर प्रदेश के शामली जिले के पानीपत–खटीमा हाईवे पर बुटराडा फ्लाईओवर के पास देर रात भीषण सड़क हादसा हो गया. तेज रफ्तार स्विफ्ट कार सड़क किनारे खड़े कैंटर में जा घुसी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार में सवार चार युवकों की मौके पर ही मौत हो गई. सूचना मिलते ही एएसपी संतोष कुमार और बाबरी थाना पुलिस मौके पर पहुंचे. पुलिस ने चारों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

हादसे की जानकारी देते हुए एएसपी संतोष सिह ने बताया कि प्रारंभिक जांच में पता चला है कि कार चरखीदादरी नंबर (एचआर-19के-8004) की है और हादसे के वक्त चारों युवक संभवतः मुजफ्फरनगर की ओर जा रहे थे. टक्कर इतनी तेज थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से पिचक गया और वाहन क्षतिग्रस्त हो गया.

नशे में थे युवक

कार के अंदर से कुछ शराब की बोतलें भी बरामद हुई हैं, जिससे यह आशंका जताई जा रही है कि कार सवार युवक नशे में थे. पुलिस ने चारों मृतकों की पहचान कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. हादसे के बाद पुलिस ने कैंटर को कब्जे में ले लिया. चालक का पता नहीं लग सका.

Tragic Accident In Shamli, Road Accident In Shamli, Shamli Road Accident, Up News
