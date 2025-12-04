IND vs SA T20I Series: ऐसी क्या रह गई कमी, जो इन 5 खिलाड़ियों को टीम में नहीं मिली जगह? फैंस मांग रहे हैं जवाब

India Announce Squad For South Africa T20I Series: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले 5 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो चुका है. सूर्यकुमार यादव टीम की अगुवाई करेंगे, जबकि उपकप्तानी की जिम्मेदारी शुभमन गिल के कंधों पर रखी गई है. हालांकि, गिल की उपलब्धता बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से मिलने वाली फिटनेस क्लियरेंस पर निर्भर करता है. अगर यहां से वह पास हो गए तो अफ्रीका के खिलाफ शिरकत करेंगे. टीम में 2 विकेट कीपर खिलाड़ियों को शामिल किया गया है. ये खिलाड़ी जितेश शर्मा और संजू सैमसन हैं. आगामी सीरीज से कई बड़े खिलाड़ियों को नजरअंदाज भी किया गया है. जिसमें ये 5 बड़े नाम प्रमुख हैं-

रिंकू सिंह

धोनी के बाद भारतीय टीम में जिस खिलाड़ी को सबसे बड़े मैच फिनिशर के तौर पर देखा जा रहा है. उस खिलाड़ी का नाम आगामी सीरीज से गायब है. अब आप सोच रहे होंगे आखिर वो कौन सा खिलाड़ी है, तो यह खिलाड़ी कोई और नहीं होनहार बल्लेबाज रिंकू सिंह हैं. टीम के लिए 35 टी20 और 2 वनडे मुकाबले खेल चुके रिंकू सिंह को अफ्रीका के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल सीरीज के लिए टीम में शामिल नहीं किया गया है, जो कि बेहद ही चौंकाने वाली बात है.

मोहम्मद सिराज

रिंकू सिंह ही नहीं टीम इंडिया को तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को भी आगामी सीरीज में मौका नहीं मिला है. सिराज ने देश के लिए खबर लिखे जाने तक कुल 16 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं. इस बीच उनको 16 पारियों में 32.28 की औसत से 14 सफलता हाथ लगी है. सिराज टेस्ट फॉर्मेट के नियमित गेंदबाज हैं.

यशस्वी जायसवाल

यशस्वी जायसवाल को एक बार फिर से निराशा हाथ लगी है. अफ्रीका के खिलाफ खेले जाने वाले टी20 इंटरनेशनल सीरीज के लिए टीम में उन्हें शामिल नहीं किया गया है. जिसके बाद उनके चाहने वाले काफी निराश हैं. जायसवाल ने खबर लिखे जाने तक कुल 23 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं. इस बीच उनके बल्ले से 22 पारियों में 36.15 की औसत से 723 रन निकले हैं.

नीतीश कुमार रेड्डी

नीतीश कुमार रेड्डी को भी टी20 स्क्वॉड से बाहर कर दिया गया है. पिछले दौरे तक वह टीम का हिस्सा थे. मगर लगातार फ्लॉप प्रदर्शन की वजह से उन्हें इस बार मायूसी हाथ लगी है.

ध्रुव जुरेल

टीम इंडिया के भविष्य माने जाने वाले युवा सितारा ध्रुव जुरेल को भी आगामी सीरीज में मौका नहीं मिला है. टीम के लिए खबर लिखे जाने तक उन्होंने कुल 4 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं. इस बीच उनके बल्ले से 3 पारियों में 4.00 की औसत से 12 रन निकले हैं.

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ T20I सीरीज के लिए भारतीय टीम

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उपकप्तान)*, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), संजू सैमसन (विकेटकीपर), जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा और वाशिंगटन सुंदर.

