सतारा महिला डॉक्टर मौत मामले में होटल मालिक ने जारी किया CCTV, राहुल गांधी ने पीड़ित परिवार से की बात

- सतारा महिला डॉक्टर मौत मामले में राहुल गांधी ने पीड़ित परिवार को फोन पर न्याय का आश्वासन दिया.
- मृत डॉक्टर के पिता ने राहुल गांधी से एसआईटी जांच और दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की है.
- वहीं डॉक्टर के होटल में प्रवेश का CCTV जारी कर होटल मालिक ने अपनी स्थिति स्पष्ट करने की कोशिश की है.
महाराष्ट्र के सतारा में एक महिला डॉक्टर की मौत मामले में राहुल गांधी ने बुधवार को पीड़ित परिवार से फोन पर बात की और उन्हें न्याय का आश्वासन दिया. बातचीत के दौरान जब राहुल गांधी ने मराठी भाषी परिवार से पूछा कि उन्हें क्या चाहिए तो पीड़ित डॉक्टर के पिता ने मामले की तुरंत एसआईटी जांच कराने और सभी दोषियों को फांसी की सजा दिलवाने की मांग की. उधर, डॉक्टर आत्महत्या मामले में से जुड़ा एक सीसीटीवी भी सामने आया है. इसमें महिला डॉक्टर होटल में प्रवेश कर रही हैं. महिला डॉक्टर की मौत को लेकर लग रहे गंभीर आरोपों के बाद अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए होटल मालिक ने खुद सीसीटीवी फुटेज जारी किया है.
महिला डॉक्टर मौत मामले को लेकर राहुल गांधी ने पीड़ित परिवार से फोन पर बात की. मृत डॉक्टर के पिता ने बताया कि राहुल गांधी से फोन पर बात हुई है. हमने उन्हें बेटी को न्याय दिलाने के लिए कहा है. साथ ही उन्होंने बताया कि राहुल गांधी ने उन्हें आश्वासन दिया और कहा, "आप चिंता न करें, हम पूरी तरह आपके साथ हैं और न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे."
महिला डॉक्टर के पिता ने क्या बताया
रिपोर्टर: राहुल गांधी से क्या बात हुई? क्या हुआ?
पिता: (राहुल गांधी ने) कहा कि हम न्याय देंगे.
रिपोर्टर: क्या-क्या पूछा उन्होंने?
पिता: उन्होंने कहा आप हम पर विश्वास रखें, हम आपको न्याय दिलवाकर ही रहेंगे.
रिपोर्टर: कितनी देर बात हुई?
पिता: चार-पांच मिनट बात हुई. पांच-छह मिनट, जो भी हो, मुझे ठीक से पता नहीं. बात हुई थी.
रिपोर्टर: आपने क्या-क्या मांगें की थीं?
पिता: अब राहुल गांधी हिंदी बोल रहे थे, तो मैंने भी... मैंने एक ही मांग की, मेरी बेटी को न्याय मिलना चाहिए और उन आरोपियों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए. बस यही मांग की.
रिपोर्टर: कहीं न कहीं दबाव था आपकी बेटी पर पोस्टमार्टम के लिए, लेकिन उसका उल्लेख अभी कहीं नहीं हो रहा है.
पिता: मुझे ऐसी बातों के बारे में कुछ पता नहीं है, मैं क्या बताऊं?
रिपोर्टर: आज पांच दिन हो गए हैं, आपको लग रहा है कि इसमें कोई प्रगति हो रही है? कहीं न्याय मिलेगा?
पिता: नहीं, मुझे कोई उम्मीद नहीं दिख रही है. किसी ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया है.
रिपोर्टर: आपसे कौन-कौन मिलने आए थे?
पिता: मैं बता नहीं सकता, वे आते हैं, पर मुझे नाम मालूम नहीं है. मैंने कभी देखा-सुना नहीं है. मैं क्या बता सकता हूं?
रिपोर्टर: परिवार वाले, यहा आने वाले नेता, सब गहन जांच की मांग कर रहे हैं, पर सरकार की तरफ से अभी तक विशेष जांच दल (SIT) का गठन नहीं हुआ है. कहीं न कहीं यह मामला दबाने की कोशिश हो रही है.
पिता: हां, हां, यह दबाया जा रहा है.
रिपोर्टर: कल पीएम (पोस्टमार्टम) रिपोर्ट आई, उसमें आत्महत्या बताया गया है.
पिता: अब क्या है... वह हमें पता ही नहीं चलता. मुझे ज़ुबान से जवाब देते नहीं बन रहा है न. अब वे बहुत होशियार लोग हैं, किसी भी बात में कुछ भी निकाल सकते हैं. इसलिए हम जैसे अनपढ़ लोगों को क्या पता चलेगा.
पिता: मेरी बेटी को न्याय दिलाने के लिए बस एक ही मांग है, जिन लोगों ने भी मेरी बेटी को छेड़ा या उसे जो प्रताड़ना दी, उन सभी को फांसी की सजा मिलनी चाहिए.
महिला डॉक्टर का सीसीटीवी आया सामने
उधर, महिला डॉक्टर के होटल में प्रवेश करने का एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, जिसे होटल मालिक ने अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए खुद सीसीटीवी फुटेज जारी किया है. इस मामले में महिला डॉक्टर की मौत के बाद शिवसेना के उद्धव गुट की नेता सुषमा अंधारे सहित कुछ लोगों ने 'हत्या' का संदेह जताया था और सवाल उठाए थे कि महिला डॉक्टर देर रात होटल कैसे पहुंची, उन्हें कमरा कैसे मिला और उन्हें कहीं बाहर से लाकर मारा तो नहीं गया. साथ ही होटल मालिक के पूर्व सांसद से संबंध (कार्यकर्ता) बताते हुए आरोप लगाए गए थे.
होटल मालिक की ओर से जारी जारी फुटेज में महिला डॉक्टर स्वयं होटल में प्रवेश करती और फिर अपने कमरे में चेक-इन करती नजर आ रही हैं.
इसके साथ ही होटल मालिक ने पूरे मामले की गहन जांच कराने की मांग की है.
ये है मामला
बता दें कि महिला डॉक्टर की मौत का मामला सतारा जिले के फलटण इलाके का है. यहां सरकारी अस्पताल में पदस्थ महिला डॉक्टर का शव गुरुवार रात को एक होटल के कमरे में फंदे से लटका मिला था. मौके से मिले चार पन्नों के सुसाइड नोट में महिला डॉक्टर ने पुलिस सब-इंस्पेक्टर गोपाल बदने पर चार बार रेप करने और मकान मालिक के बेटे प्रशांत बंकर पर मानसिक प्रताड़ना देने का गंभीर आरोप लगाया.
