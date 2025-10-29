सड़क हर तरफ फैली लाखों की मछलियों को देख...टूट पड़ी पब्लिक, लूटने के लिए बाल्टियां लेकर दौड़े

Fish Loot on Highway: कानपुर-चौबेपुर हाईवे पर सुबह का नज़ारा किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था. सड़क पर हर तरफ तड़पती मछलियां, बाल्टियों और पॉलिथीन लेकर भागते लोग और हवा में 'लूट लो मछली'...जैसी आवाज़ें गूंज रही थीं. ये नज़ारा तब बना, जब मछलियों से भरी एक टाटा पिकअप अचानक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई और पलट गई.

पलटी पिकअप, सड़क पर बिखरी मछलियां (Kanpur fish pickup accident)

हादसा चौबेपुर थाना क्षेत्र के मरियानी गांव के पास हुआ. ड्राइवर के मुताबिक, रात करीब 4 बजे गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया और पलटते ही लाखों रुपये की मछलियां हाईवे पर फैल गईं. कुछ देर बाद वहां ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी. कोई बाल्टी लेकर आया, तो कोई पॉलिथीन और फिर शुरू हुई 'मछली लूट' की होड़.

मछली प्रेमियों के लिए 'लॉटरी' जैसा दिन (Fish loot on highway)

वीडियो में देखा जा सकता है कि लोग सड़क पर बिखरी मछलियों को बटोर रहे हैं. कई लोग मज़ाक में कह रहे थे, 'बिल्ली के भाग्य से छीका फूटा.' हादसे के बाद जब तक पुलिस पहुंचती, तब तक आधे से ज़्यादा मछलियां लोग उठा ले गए थे. सुबह होने पर सड़क पर कई मछलियां मरी पड़ी मिलीं.

पुलिस ने संभाली स्थिति (Fish truck overturned in UP)

सूचना मिलने पर चौबेपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और भीड़ को हटाया. फिलहाल, ड्राइवर और क्लीनर कुछ देर रुकने के बाद फरार हो गए. बताया जा रहा है कि मछलियां कन्नौज के एक बड़े व्यापारी की थीं, जिन्हें कानपुर मछली मंडी भेजा जा रहा था. अब तक न तो व्यापारी और न ही ड्राइवर की ओर से कोई शिकायत दर्ज कराई गई है.

