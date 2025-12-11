विज्ञापन
धर्मेंद्र ने फोन कर क्या कहा था? प्रेयर मीट में पहुंचे अमित शाह ने बताया वो किस्सा

Dharmendra Prayer Meet: गृहमंत्री अमित शाह ने धर्मेंद्र की फिल्मों का जिक्र करते हुए कहा कि शोले जैसी फिल्म में इतना शानदार किरदार निभाने वाले शख्स ने चुपके-चुपके में बिल्कुल अलग तरह का किरदार निभाया था.फिल्म में ऐसा लगता ही नहीं था कि वह एक्टिंग कर रहे हैं, वह एक सच्चे देशभक्त नजर आते थे.

नई दिल्ली:

बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र के निधन के सदमे से देश उभर नहीं पा रहा है. मथुरा से सांसद और हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र की याद में गुरुवार को दिल्ली में एक प्रेयर मीट का आयोजन किया. इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह, दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता, किरन रिजिजू, रवि किशन समेत तमाम दिग्गज नेता उन्हें श्रद्धांजलि देने वहां पहुंचे. इस दौरान अमित शाह ने एक्टर धर्मेंद्र से फोन पर हुई एक पुरानी बातचीत को याद किया.

अमित शाह ने धर्मेंद्र को ऐसे किया याद

अमित शाह ने कहा कि वह धर्मेंद्र जी से कभी व्यक्तिगत रूप से नहीं मिले. जब हेमा मालिनी सांसद बनी थीं तब उन्होंने फोन किया था. तब दोनों की कुछ देर बातचीत हुई थी. इसके साथ ही धर्मेंद्र ने उनको एक लेटर भी लिखा था. हेमा जी अपने निर्वाचन क्षेत्र से अच्छे अंतर से जीतेंगी, उनको इस बात की चिंता सता रही थी. अपने लेटर में उन्होंने इस बात का जिक्र किया था. ठीक वैसा ही हुआ, हेमा जी ने बहुत अच्छे अंतर से चुनाव में जीत हासिल की थी.

धर्मेंद्र जब फिल्म इंडस्ट्री में आए तब लग्जरी नहीं थी

अमित शाह ने धर्मेंद्र को याद करते हुए कहा कि वह बहुत ही शुद्ध और पवित्र हृदय के व्यक्ति थे. इस प्रेयर मीट में वह देश के गृह मंत्री के तौर पर नहीं बल्कि धर्मेंद्र के प्रशंसक के रूप में आए हैं. धर्मेंद्र जी ने फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे समय में प्रवेश किया था, जब न तो इतना पैसा था और न ही आज जैसी लग्जरी थी. उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और समर्पण से खास मुकाम हासिल किया था.

धर्मेंद्र सच्चे देशभक्त लगते थे

अमित शाह ने धर्मेंद्र की फिल्मों का जिक्र करते हुए कहा कि शोले जैसी फिल्म में इतना शानदार किरदार निभाने वाले शख्स ने चुपके-चुपके में बिल्कुल अलग तरह का किरदार निभाया था. उन्होंने धर्मेंद्र जी की देशभक्ति से जुड़ी कई फिल्में भी देखी हैं. आंखें फिल्म भी कई बार देखी है. उनको देखकर ऐसा लगता ही नहीं था कि वह एक्टिग कर रहे हैं, वह एक सच्चे देशभक्त नजर आते थे. शाह ने कहा कि पूरी दुनिया जानती है कि धर्मेंद्र एक किसान के बेटे थे, वह देश से बेहद प्यार करते थे. 90 साल की उम्र में भी उनका जाना एक बड़ी क्षति है, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें.

