जब हेमा मालिनी ने की थी सनी देओल की तारीफ, बोला था- वो अपने पापा जैसे हैं

जैसे ही दुनिया ने नए साल 2026 का स्वागत किया, बॉलीवुड अभिनेत्री ईशा देओल ने दुबई में अपने पिता और दिवंगत सुपरस्टार धर्मेंद्र को याद करते हुए साल की शुरुआत की.

नई दिल्ली:

जैसे ही दुनिया ने नए साल 2026 का स्वागत किया, बॉलीवुड अभिनेत्री ईशा देओल ने दुबई में अपने पिता और दिवंगत सुपरस्टार धर्मेंद्र को याद करते हुए साल की शुरुआत की. बॉलीवुड के 'ही-मैन' कहे जाने वाले धर्मेंद्र का नवंबर 2025 में 89 साल की उम्र में निधन हो गया था. ईशा ने इंस्टाग्राम पर अपनी न्यू ईयर पोस्ट में आसमां की ओर इशारा करते हुए एक तस्वीर शेयर की, जिसमें पीछे बुर्ज खलीफा नजर आ रहा है. उन्होंने लिखा, 'लव यू पापा'. इस इमोशनल ट्रिब्यूट में वे अपने पिता को ऊपर आसमान में याद कर रही हैं. पोस्ट पर धर्मेंद्र के छोटे बेटे और ईशा के सौतेले भाई बॉबी देओल ने ढेर सारे रेड हार्ट इमोजी डालकर प्यार जताया. ईशा ने बॉबी को टैग करते हुए और दिल भेजे. भाई-बहन की यह प्यारी बातचीत देखकर फैंस भावुक हो गए. यह पोस्ट ऐसे समय आई जब धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म 'इक्कीस' सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है. ईशा की यह ट्रिब्यूट परिवार के गम को फिर से सबके सामने ला रही है.

क्या बोलीं ईशा देओल

पुरानी यादों की ओर लौटें तो साल 1999 में, अभिनेत्री बनने से पहले ईशा देओल और उनकी बहन अहाना देओल मां हेमा मालिनी के साथ सिमी गरेवाल के शो 'रेंडेवू विद सिमी गरेवाल' में आई थीं. हाल ही में इसका एक क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हुआ. शो में ईशा ने सौतेले भाइयों सनी देओल और बॉबी देओल से रिश्ते के बारे में बताया. उन्होंने कहा, "हम दोनों से करीब हैं, लेकिन सनी भैया से ज्यादा मिलते हैं. विदेश में, खासकर लंदन में हम उनसे ज्यादा समय बिताते हैं. बॉबी भैया कभी-कभी आते हैं, लेकिन सनी भैया के साथ ज्यादा वक्त गुजारते हैं."

हेमा मालिनी ने क्या कहा

सिमी के पूछने पर हेमा मालिनी ने अपने सौतेले बेटों की तारीफ की. उन्होंने कहा, "दोनों बहुत अच्छे लड़के हैं. सनी बिल्कुल अपने पापा जैसे हैं, धर्म जी जैसे. बात करने का तरीका, व्यवहार सब. उनमें धर्म जी बहुत दिखते हैं. बहुत अच्छा लड़का है." बॉबी के बारे में बोलीं, "वह छोटे हैं, इसलिए थोड़े अलग हैं." गिफ्ट्स के सवाल पर ईशा ने हंसते हुए कहा, "सनी भैया. मुझे खेलने के लिए अच्छे शूज दिलाते थे, नाइकी के. मेरे पास कई हैं, सब उन्हीं के दिए हुए." अहाना ने बताया कि बॉबी ने उन्हें वॉकमैन गिफ्ट किया था. यह पुराना इंटरव्यू परिवार के प्यार और बॉन्ड को दिखाता है, जो आज भी फैंस को छू रहा है.

