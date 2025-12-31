विज्ञापन

नए साल पर हेमा मालिनी को याद आए दोस्त और करीबी, फैंस को बोला 'हैप्पी न्यू ईयर'

बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल और भाजपा सांसद हेमा मालिनी ने नए साल 2026 के मौके पर अपने चाहने वालों और दोस्तों को दिल से शुभकामनाएं दी हैं.

नए साल पर हेमा मालिनी ने फैंस को दी बधाई
नई दिल्ली:

बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल और भाजपा सांसद हेमा मालिनी ने नए साल 2026 के मौके पर अपने चाहने वालों और दोस्तों को दिल से शुभकामनाएं दी हैं. उन्होंने अपने संदेश में कहा कि वह सभी के जीवन में खुशहाली, अच्छा स्वास्थ्य, शांति और समृद्धि की कामना करती हैं. हेमा मालिनी ने लिखा कि नया साल सबके लिए नई उम्मीदें, सकारात्मक ऊर्जा और आशीर्वाद लेकर आए. उनका यह संदेश सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जहां फैंस उनकी सादगी और सकारात्मक सोच की जमकर तारीफ कर रहे हैं. नए साल की शुरुआत पर उनका यह भावुक संदेश लोगों के दिलों को छू गया.

सपनों का सौदागर से किया डेब्यू 

हेमा मालिनी हिंदी सिनेमा की दिग्गज अभिनेत्री, नृत्यांगना और राजनेता हैं. उन्हें बॉलीवुड की “ड्रीम गर्ल” कहा जाता है. 16 अक्टूबर 1948 को तमिलनाडु में जन्मीं हेमा मालिनी ने 1968 में फिल्म सपनों का सौदागर से हिंदी फिल्मों में डेब्यू किया. 1970 और 1980 के दशक में उन्होंने शोले, सीता और गीता, ड्रीम गर्ल, रजिया सुल्तान, बागबान जैसी सुपरहिट फिल्मों में अभिनय कर खास पहचान बनाई. अभिनय के साथ-साथ वह भरतनाट्यम की मशहूर कलाकार भी हैं.

धर्मेंद्र से की शादी 

हेमा मालिनी ने 1980 में दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र से शादी की, जिनका हाल ही में निधन हो गया है. दोनों की जोड़ी को हिंदी सिनेमा की सबसे चर्चित जोड़ियों में गिना जाता है. उनकी दो बेटियां ईशा देओल और अहाना देओल हैं, जो भी कला और सिनेमा से जुड़ी रही हैं. हेमा मालिनी लंबे समय से राजनीति में सक्रिय हैं और मथुरा से भाजपा सांसद रह चुकी हैं.

 

