शिवसेना के लोकसभा सांसदों की दिल्ली में आज इमरजेंसी बैठक, व्हिप जारी, क्या बागी पहुंचेंगे?

उद्धव ठाकरे की शिवसेना में टूट की अटकलों के बीच दिल्ली में आज सुबह 11 बजे पार्टी ने एक अहम बैठक बुलाई है. शिवसेना ने अपने सभी लोकसक्षा सदस्यों को इस बैठक में मौजूद रहने के निर्देश दिए हैं. शिवसेना संसदीय दल के कार्यालय में होने वाली इस बैठक में संजय राउत समेत तमाम बड़े नेताओं के मौजूद रहने की उम्मीद है. सामना संपादकीय में भी इस बैठक का जिक्र है, जिसमें कहा गया है कि बुधवार को मीडिया और दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में ऐसी चर्चा थी कि शिवसेना के कुछ सांसद पार्टी से अलग होकर नया गुट बना सकते हैं. इस पर विराम लगाने के लिए ही पार्टी ने सभी सांसदों की अहम बैठक बुलाई है.

शिवसेना UBT ने जारी किया व्हिप

बैठक को लेकर शिवसेना उद्धव ठाकरे के मुख्य सचेतक अनिल देसाई ने व्हिप जारी किया. जिसमें कहा गया कि सभी सांसदों की उपस्थिति जरूरी होगी. अब देखना ये होगा कि क्या बागी सांसद दिल्ली की इस बैठक में शामिल होंगे या नहीं. शिवसेना के परभणी से सांसद संजय जाधव ने सबसे पहले पार्टी छोड़ी है. वह अभी तक दिल्ली में अपने आवास पर नहीं पहुंचे हैं. उनके बैठक में शामिल होने की उम्मीद कम ही नजर आ रही है.

बागी सासंद बैठक में शामिल होंगे या नहीं?

शिवसेना UBT की इस बैठक में आगामी संसद सत्र, विपक्ष की साझा रणनीति और महाराष्ट्र के राजनीतिक समीकरणों पर चर्चा होगी. इसमें पार्टी के कितने सांसद पहुंचेंगे, इस पर सबकी नजर है. बंगाल में टीएमसी में बगावत के बाद अब शिवसेना (यूबीटी) में भी 6 सांसदों के बागी होने के संकेत बुधवार को सफा तौर पर दिखे, जब पार्टी के प्रमुख नेताओं और बागियों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से अलग-अलग मुलाकात कर अपना पक्ष रखा.

लोकसभा अध्यक्ष से शिवसेना की अपील

शिवसेना के लोकसभा सदस्य अरविंद सावंत, अनिल देसाई और राज्यसभा सदस्य संजय राउत ने लोकसभा अध्यक्ष से अपील करते हुए कहा कि इस मामले में कोई भी फैसला नियमों, कानून, संविधान और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक होना चाहिए. वहीं दूसरी तरफ, उद्धव के बागी नेताओं के एक गुट ने लोकसभा अध्यक्ष बिरला से मुलाकात कर दावा किया कि उनके पास लोकसभा में पार्टी के 9 सांसदों में से 6 का समर्थन है. सूत्रों के मुताबिक, बागी सांसदों की स्पीकर ओम बिरला के साथ जल्द ही एक औपचारिक बैठक हो सकती है, जिसमें वे अलग गुट के तौर पर मान्यता और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में विलय की मांग कर सकते हैं. यह बैठक गुरुवार को हो सकती है.

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