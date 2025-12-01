विज्ञापन
विशेष लिंक

संसद के शीतकाल सत्र में ड्रामा vs ड्रामा, पीएम मोदी के बयान पर अखिलेश और डिंपल का पलटवार

संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत पर मोदी ने मीडिया से कहा कि सदन में ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए. उन्होंने विपक्ष से अपील की थी कि सत्र को सुचारू और गरिमामय तरीके से चलाया जाए. पीएम के इस बयान पर विपक्ष ने तीखी प्रतिक्रिया दी है.

Read Time: 3 mins
Share
संसद के शीतकाल सत्र में ड्रामा vs ड्रामा, पीएम मोदी के बयान पर अखिलेश और डिंपल का पलटवार
  • संसद के शीतकालीन सत्र में पीएम मोदी ने विपक्ष को सदन में ड्रामा नहीं डिलीवरी पर ध्यान देने की नसीहत दी
  • समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने पीएम के बयान पर तंज कसते हुए कहा कि ड्रामा कौन करता है ये सब जानते हैं
  • डिंपल यादव ने SIR की जल्दबाजी और BLO पर दबाव को लेकर सरकार की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नई दिल्ली:

संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होते ही सियासी ‘ड्रामा' का नया एपिसोड शुरू हो गया. जहां मीडिया से बात करते हुए पीएम मोदी ने विपक्ष को नसीहत दी कि सदन में ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए. वहीं विपक्ष ने इस डायलॉग को पलटवार का हथियार बना लिया. अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि ड्रामा कौन करता है, सबको पता है. जबकि वहीं डिंपल यादव ने SIR की जल्दबाजी और BLO पर दबाव को लेकर सरकार पर निशाना साधा. इमरान मसूद ने भी पीएम को घेरते हुए कहा कि हम ड्रामा कर रहे हैं? असली ड्रामेबाज कौन है, देश जानता है.

ड्रामा कौन करता है ये आपको भी पता है...

समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार को पारदर्शिता बरतनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी भी नागरिक के अधिकारों का हनन न हो. इसके साथ ही समाजवादी पार्टी के प्रमुख और सांसद अखिलेश यादव ने संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत पर पीएम मोदी के बयान पर कहा, "ड्रामा कौन करता है ये आपको भी पता है. ड्रामा का उपयोग इसलिए करना क्योंकि D से डेमोक्रेसी है हम ये चाहते हैं कि ईमानदारी से काम हो और कोई भी मतदाता छूटे नहीं. जिन BLO की जान जा रही है तो क्या वो ड्रामा था...."

ये भी पढ़ें : SIR वोट बढ़ाने के लिए नहीं, काटने के लिए, इतनी जल्दबाजी क्यो ... अखिलेश यादव का सवाल

डिंपल ने ड्रामे का ड्रामे से दिया जवाब

अखिलेश की पत्नी और सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा कि पूरा विपक्ष यही मांग कर रहा है कि यूपी में और बंगाल में जो SIR इतनी जल्दबाजी में हो रहा है वो क्यों हो रहा है. बिहार में हुई एसआईआर एक्सरसाइज ने चुनाव के नतीजों पर प्रभाव डाला है. हम चाहते हैं कि डेडलाइन और बढ़ाई जाए. सिर्फ 60 प्रतिशत लोग ही फॉर्म भर सकें हैं, अभी तक 40 फीसद लोग बाकी है. बीएलओ पर बहुत प्रेशर है जबकि चुनाव आयोग ने कोई तैयारी नहीं की है. प्रेशर की वजह से बीएलओ आत्महत्या कर रहे हैं. इसका जिम्मेदार कौन है हम चाहते हैं कि बहुत ही व्यवस्थित ढंग से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो और ड्रामा न बनाया जाए.

कांग्रेस सांसद इमरान मसूद क्या बोले

पीएम के बयान पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि हम लोग ड्रामा कर रहे हैं ? इनसे बड़ा कोई ड्रामेबाज है. भीड़ हमारी सभा में होती है पर वोट इनको मिल जाता है. हमारे नेता को इनके बेईमानी वाले टिप्स नही चाहिए. हमारे प्रस्ताव को यह लोग खारिज कर देते हैं, सदन ये लोग चलने नही देते हैं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
PM Modi Drama Remark, Akhilesh Reply On PM Modi Drama Remark, Dimple Reply On Pm Modi Drama Remark, PM Modi Parliament Winter Session Speech
Get App for Better Experience
Install Now