संसद के शीतकाल सत्र में ड्रामा vs ड्रामा, पीएम मोदी के बयान पर अखिलेश और डिंपल का पलटवार

संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होते ही सियासी ‘ड्रामा' का नया एपिसोड शुरू हो गया. जहां मीडिया से बात करते हुए पीएम मोदी ने विपक्ष को नसीहत दी कि सदन में ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए. वहीं विपक्ष ने इस डायलॉग को पलटवार का हथियार बना लिया. अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि ड्रामा कौन करता है, सबको पता है. जबकि वहीं डिंपल यादव ने SIR की जल्दबाजी और BLO पर दबाव को लेकर सरकार पर निशाना साधा. इमरान मसूद ने भी पीएम को घेरते हुए कहा कि हम ड्रामा कर रहे हैं? असली ड्रामेबाज कौन है, देश जानता है.

ड्रामा कौन करता है ये आपको भी पता है...

समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार को पारदर्शिता बरतनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी भी नागरिक के अधिकारों का हनन न हो. इसके साथ ही समाजवादी पार्टी के प्रमुख और सांसद अखिलेश यादव ने संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत पर पीएम मोदी के बयान पर कहा, "ड्रामा कौन करता है ये आपको भी पता है. ड्रामा का उपयोग इसलिए करना क्योंकि D से डेमोक्रेसी है हम ये चाहते हैं कि ईमानदारी से काम हो और कोई भी मतदाता छूटे नहीं. जिन BLO की जान जा रही है तो क्या वो ड्रामा था...."

डिंपल ने ड्रामे का ड्रामे से दिया जवाब

अखिलेश की पत्नी और सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा कि पूरा विपक्ष यही मांग कर रहा है कि यूपी में और बंगाल में जो SIR इतनी जल्दबाजी में हो रहा है वो क्यों हो रहा है. बिहार में हुई एसआईआर एक्सरसाइज ने चुनाव के नतीजों पर प्रभाव डाला है. हम चाहते हैं कि डेडलाइन और बढ़ाई जाए. सिर्फ 60 प्रतिशत लोग ही फॉर्म भर सकें हैं, अभी तक 40 फीसद लोग बाकी है. बीएलओ पर बहुत प्रेशर है जबकि चुनाव आयोग ने कोई तैयारी नहीं की है. प्रेशर की वजह से बीएलओ आत्महत्या कर रहे हैं. इसका जिम्मेदार कौन है हम चाहते हैं कि बहुत ही व्यवस्थित ढंग से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो और ड्रामा न बनाया जाए.

कांग्रेस सांसद इमरान मसूद क्या बोले

पीएम के बयान पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि हम लोग ड्रामा कर रहे हैं ? इनसे बड़ा कोई ड्रामेबाज है. भीड़ हमारी सभा में होती है पर वोट इनको मिल जाता है. हमारे नेता को इनके बेईमानी वाले टिप्स नही चाहिए. हमारे प्रस्ताव को यह लोग खारिज कर देते हैं, सदन ये लोग चलने नही देते हैं.