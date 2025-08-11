एयर इंडिया ने दिल्ली से वॉशिंगटन डीसी की फ्लाइट सर्विस 1 सितंबर 2025 से बंद करने का फैसला किया है. इस अहम फैसले के पीछे दो अहम वजहें बताई जा रही हैं. कहा जा रहा है कि एयर इंडिया के 26 Boeing 787-8 विमानों को अपग्रेड करने काम चल रहा है. इसकी वजह से कई विमान लंबे समय तक उड़ान के लिए उपलब्ध नहीं हो सकेंगे. यह काम 2026 के अंत तक चलेगा.

यात्रियों को होगा फुल रिफंड

इसके अलावा पाकिस्तान का एयरस्पेस बंद है, जिससे लंबी दूरी की उड़ानों में दिक्कत हो रही है. जिन यात्रियों ने 1 सितंबर 2025 के बाद की बुकिंग की है, उनसे संपर्क किया जाएगा और उन्हें दो विकल्प दिए जाएंगे. दूसरी फ्लाइट में बुकिंग और पूरा पैसा वापस भी लेने का विकल्प मिलेगा.

यात्री अब भी एयर इंडिया के इंटरलाइन पार्टनर जैसे अलास्‍का एयरलाइंस, यूनाइटेड एयरलाइंस, डेल्‍टा एयरलाइंस, के जरिए जेएफके, न्यूयॉर्क, नेवार्क, शिकागो या सैन फ्रांसिस्‍को होते हुए वॉशिंगटन डीसी जा सकते हैं. एक ही टिकट पर, बैग सीधे अंतिम डेस्टिनेशन तक भेजे जाएंगे. एयर इंडिया अब भी उत्तर अमेरिका के 6 शहरों के लिए नॉन-स्टॉप फ्लाइट्स चला रही है. इनमें कनाडा के टोरंटो और वैंकुवर भी शामिल हैं.

क्‍या कहा है एयर इंडिया ने

एयरलाइंस की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी कर आधिकारिक बयान दिया गया है. एयरलाइंस ने कहा है, 'यह निलंबन मुख्य तौर पर एयर इंडिया के बेड़े में नियोजित कमी के कारण है. एयरलाइन ने पिछले महीने अपने 26 बोइंग 787-8 विमानों को अपग्रेड करने का काम शुरू किया है. कस्‍टमर के एक्‍सपीरियंस को और बेहतर बनाने के मकसद से इस अपग्रेडेशन को पूरा किया जा रहा है और इसकी वजह से कम से कम 2026 के अंत तक किसी भी समय कई विमानों की अनुपलब्धता बनी रहेगी. इसके साथ ही पाकिस्तान के ऊपर एयरस्‍पेस के लगातार बंद रहने से एयरलाइन की लंबी दूरी की उड़ानों पर असर पड़ेगा, जिससे उड़ानों का मार्ग लंबा हो जाएगा और परिचालन जटिलता बढ़ जाएगी.'