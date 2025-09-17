विज्ञापन
विशेष लिंक

Exclusive: 'कोई सोच रहा है कि पाकिस्तान बदल जाएगा तो वो मूर्ख है', NDTV से बोले ओवैसी

पहलगाम आतंकी हमले के बाद एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए मैच को लेकर NDTV से हुई खास बातचीत में AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जिन घरों में लाशें गई, जो बेटियां विधवा हो गई, उनके घरों में क्या गुजर रही होगी नहीं मालूम?

Read Time: 3 mins
Share
Exclusive: 'कोई सोच रहा है कि पाकिस्तान बदल जाएगा तो वो मूर्ख है', NDTV से बोले ओवैसी
NDTV से खास बातचीत के दौरान AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी.
  • पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत-पाकिस्तान के रिश्ते बेहद तल्खी से गुजर रहा है.
  • ओवैसी ने पाकिस्तान के बदलने की उम्मीद को निराधार बताते हुए कहा कि आतंकवादी हमले दोबारा हो सकते हैं.
  • उन्होंने लश्कर-ए-तैयबा के कैंप बनने की रिपोर्ट का जिक्र करते हुए सुरक्षा के प्रति सतर्क रहने की बात कही.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नई दिल्ली:

Asaduddin Owaisi on Pakistan Terrorism: पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत-पाकिस्तान का रिश्ता बेहद तल्खी वाले दौर से गुजर रहा है. बीते दिनों भारी विवाद के बाद एशिया कप में भारत-पाकिस्तान की क्रिकेट टीम आमने-सामने आई. मैच खेला गया दुबई में, जहां भारत ने जीत हासिल की. लेकिन इस मैच से दोनों देशों के बीच एक नए हैंडशेक विवाद ने जन्म ले लिया. भारत-पाकिस्तान के बीच जारी तल्खी के बीच बुधवार को ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के सुप्रीम नेता और हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने NDTV से हुई खास बातचीत में दो-टूक कहा कि कोई सोच रहा है कि पाकिस्तान बदल जाएगा तो वो मुर्ख है.

NDTV से हुई खास बातचीत में असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जिन घरों में लाशें गई हैं, जो हमारी बेटियां विधवा हो गई, उनके घरों में क्या गुजर रही होगी नहीं मालूम? खून उनका बह गया, नेशनलिज्म का इस्तेमाल चुनाव के लिए मत कीजिए. ऐसा इस्तेमाल कीजिए कि हम तैयार हैं पैसों का नुकसान सहने के लिए.

लश्कर ने अपना कैंप बनाना शुरू कर दिया हैः ओवैसी

अब ज़रा पानी की बात करें—तो पानी भी तो बाईलैटरल है. पानी पर रोक क्यों लगाई जाएगी? प्रधानमंत्री ने क्या कहा था- खून और पानी साथ नहीं बह सकते तो फिर क्रिकेट मैच होगा? अरे, नुक़सान क्या होगा पाकिस्तान को? इसका संदेश क्या जाएगा पाकिस्तान को? आज भी पाकिस्तान में देखिए—रिपोर्ट आई कि लश्कर-ए-तैयबा ने अपना कैंप बनाना शुरू कर दिया है, जहाँ पर हमने मोर्चा संभाला था.

ओवैसी ने आगे कहा कि क्या आप समझ रहे हैं कि पाकिस्तान बदल जाएगा? जो कोई भारत में यह सोच रहा है—वो नंबर वन का बेवकूफ है पाकिस्तान दोबारा आतंकी हमला करेगा. हमें हमेशा चौकन्ना रहना पड़ेगा.

26 लोगों की जान गई, उसकी कीमत क्या हैः ओवैसी

औवैसी ने आगे कहा कि जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तब यही बीजेपी ने कहा था “बिरयानी खाने जा रहे हैं.” तो अरे भाई, अब आप खेल कैसे सकते हैं? क्यों खेल रहे हैं?

क्या हमें एश्योरेंस दिया पाकिस्तान से टेरर रिटर्न नहीं आएंगे? क्या चीन के साथ जो हमारी बातचीत हुई—चीन ने पाकिस्तान के बिहाफ़ पर कुछ कहा? कुछ तो बताइए देश को! अगर आप खेलना चाह रहे हैं नहीं. अरे भाई, 26 लोगों की जान जो गई, उसकी क़ीमत क्या है? और एक फ़क़ीर क्रिकेट मैच की क़ीमत क्या है?

हमें क्रिकेटर से कोई शिकायत नहीं, सवाल तो भारत सरकार से हैः ओवैसी

हैंडशेक विवाद पर ओवैसी ने कहा कि हमको क्रिकेटर्स से कोई शिकायत नहीं है. हम उन पर नाज़ करते आए हैं और नाज़ करते रहेंगे. सवाल भारत सरकार पर उठ रहा है. क्रिकेटर तो हम बहुत अच्छे हैं—हम चाहते हैं कि भारत हमेशा जीते. मगर सिर्फ़ क्रिकेट मैच जीतना नहीं है, भारत को टेररिज़्म के ख़िलाफ़ भी जीतना है. यह पचास परसेंट टैरिफ़ को भी कम करके जीतना है. चीन जो हमारी ज़मीन पर खड़ा होकर बैठा है, उसको निकाल कर भी जीतना है. देश में बेरोज़गारी को कम करना—यह भी जंग है.

यह भी पढ़ें - सीमांचल का रण: 24 में कितनी सीटें साध पाएगी राहुल-तेजस्‍वी की यात्रा? NDA से है टक्‍कर और ओवैसी फैक्‍टर

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Asaduddin Owaisi, Asaduddin Owaisi AIMIM, Asaduddin Owaisi AIMIM Chief, Pakistan Terrorism, Asia Cup 2025
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com