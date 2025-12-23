पाकिस्तान में बड़ा आतंकी हमला, 5 पुलिसवालों की मौत, खैबर पख्तूनख्वा में फिर बना 'कब्रगाह'

दूसरे देशों में आतंकवाद का निर्यात करने वाला पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान आज उसी आग से खुद झुलस रहा है. एक बार फिर पाकिस्तान में हिंसा हुई है और उसने अपने पुलिसकर्मियों को खो दियाहै. मंगलवार, 23 दिसंबर को पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के करक में एक पुलिस गाड़ी पर हमला हुआ जिसमें पांच पुलिसकर्मियों की मौत हो चुकी है. पाकिस्तानी अखबार डॉन की रिपोर्ट के अनुसार जिला पुलिस प्रवक्ता ने इस घटना के साथ-साथ मरने वाले पुलिसकर्मियों की संख्या की भी पुष्टि की है.

हमले में पूरी तरह जल गई पुलिस की कार

रिपोर्ट के अनुसार खबर लिखे जाने तय यह स्पष्ट नहीं था कि पुलिस कार पर किस तरह हमला किया गया था और हमलावर कौन थे, कितने थे. हालांकि जिला पुलिस प्रवक्ता ने जो फोटो शेयर की है, उसमें दिख रहा कि जिस पुलिस कार को निशाना बनाकर हमला किया गया है, वो पूरी तरह जल गई है. इसकी कोई गुंजाइश ही नहीं दिख रही कि इस कार में बैठा कोई पुलिस वाला हमले के बाद बच सकता था. कार पर गोलियों के निशान साफ दिख रहे हैं. अंदाजा लगाया जा रहा है कि गोलियों की बौछार के बाद कार को बम से उड़ाया गया.

🚨🚨 In Khyber Pakhtunkhwa, Karak's Dami Banda, unknown gunmen fired on a police mobile, killing five officers: Shahid Iqbal, Safdar, Arif, Samiullah, and Muhammad Abrar 🫢🫢🤔 pic.twitter.com/h5VdTgToUx — Naren Mukherjee (@NMukherjee6) December 23, 2025

पाकिस्तान का राज्य खैबर पख्तूनख्वा वहां की सेना और पुलिस के लिए मानों कब्रगाह बन चुका है. वहां के कई इलाकों में पुलिस कर्मियों को निशाना बनाकर लगातार हमले किए जा रहे हैं. डॉन की रिपोर्ट के अनुसार पिछले हफ्ते ही खैबर पख्तूनख्वा के लक्की मारवत में एक बंदूक हमले में एक पुलिस अधिकारी और उनके भाई की मौत हो गई थी.

इस महीने की शुरुआत में, लक्की मारवत में ही एक पुलिस कार को निशाना बनाकर किए गए आत्मघाती विस्फोट में एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई थी, जबकि पांच अन्य घायल हो गए थे. पिछले महीने, यानी नवंबर में, हंगू में एक चेकपोस्ट पर आतंकवादी हमले का जवाब देने पहुंचे तीन पुलिस कर्मी मारे गए थे.

