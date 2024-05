अदाणी पोर्ट्स ऑपरेट करेगी दार-अस-सलाम पर कंटेनर टर्मिनल, तंजानिया अथॉरिटी के साथ 30 साल का समझौता

अदाणी पोर्ट्स (Adani Ports) ने पूर्वी अफ्रीकी देश तंजानिया के दार अस सलाम (Dar-es-Salaam) पोर्ट के कंटेनर टर्मिनल-2 (CT2) के ऑपरेशन के लिए 30 साल की छूट को लेकर एक समझौता किया है. ये समझौता तंजानिया पोर्ट्स अथॉरिटी के साथ किया गया है. दार अस सलाम पोर्ट एक गेटवे पोर्ट है, जो सड़कों और रेलवे से काफी बेहतर ढंग से कनेक्ट है.

रिपोर्ट के मुताबिक, CT2 में चार बर्थ हैं. इसकी सालाना मैनेजमेंट क्षमता करीब 1 मिलियन TEUs की है. इसने 2023 में 0.82 मिलियन TEUs कंटेनर का मैनेजमेंट किया है. ये तंजानिया की कुल कंटेनर वॉल्यूम का करीब 83% हिस्सा है.

ईस्ट अफ्रीका गेटवे लिमिटेड (EAGL) को AIPH, अदाणी पोर्ट्स और ईस्ट हार्बर टर्मिनल्स लिमिटेड के ज्वाइंट वेंचर के तौर पर स्थापित किया गया है. इसमें APSEZ कंट्रोलिंग शेयरहोल्डर है.

इस मौके पर APSEZ के मैनेजिंग डायरेक्टर करण अदाणी ने कहा, "दार अस सलाम पोर्ट में कंटेनर टर्मिनल 2 के कंसेशन के लिए किया गया समझौता अहम है. यह APSEZ की 2030 तक दुनिया के सबसे बड़े पोर्ट ऑपरेटर में शामिल होने की महत्वकांक्षा के साथ मेल खाता है. हमें विश्वास है कि पोर्ट्स और लॉजिस्टिक्स में हमारी विशेषज्ञता और नेटवर्क के जरिए हम हमारे और ईस्ट अफ्रीका के पोर्ट्स के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग में इजाफा करने में कामयाब रहेंगे."

अदाणी पोर्ट्स के मुताबिक, ईस्ट अफ्रीका गेटवे लिमिटेड (EAGL) को AIPH, एडी पोर्ट्स ग्रुप और ईस्ट हार्बर टर्मिनल्स लिमिटेड (EHTL) के ज्वॉइंट वेंचर के रूप में शामिल किया गया है. EAGLने हचिसन पोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड (और इसके सहयोगी हचिसन पोर्ट इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड) और हार्बर्स इन्वेस्टमेंट लिमिटेड से तंजानिया इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल सर्विसेज लिमिटेड (TICTS)में 95 प्रतिशत हिस्सेदारी के अधिग्रहण के लिए 39.5 मिलियन डॉलर में एक समझौते पर साइन किए है.

अदाणी पोर्ट्स भारत में सबसे बड़ा पोर्ट डेवलपर और ऑपरेटर है. पश्चिमी तट पर इसके 7 पोर्ट और टर्मिनल हैं. जबकि देश के पूर्वी तट पर इसके 8 पोर्ट और टर्मिनल हैं.

(Disclaimer: New Delhi Television is a subsidiary of AMG Media Networks Limited, an Adani Group Company.)